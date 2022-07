TP-Link lança RE605X, repetidor mesh com Wi-Fi 6

Se você vive com uma conexão Wi-Fi fraca ou inexistente na sua casa, certamente um repetidor de sinal lhe ajudaria bastante. Pois é aí que entra o RE605X da TP-Link, repetidor que acaba de ser lançado no mercado brasileiro.

Sem utilizar uma conexão por cabo, o RE605X ajudará a aumentar a área de cobertura da sua internet, evitando que o sinal do modem se perca conforme você se afasta dele. Ele possui a tecnologia Wi-Fi 6, que proporciona uma velocidade maior, tem maior capacidade e reduz o congestionamento da rede. Assim, ele facilitará as tarefas que exijam muita banda, como jogar na nuvem ou assistir a um vídeo em 4K.

O RE605X tem conexão dual-band (2,4GHz e 5GHz) e dois modos que utilizam esse recurso. O primeiro é a “Seleção de Caminho Adaptável”, que faz com que o aparelho selecione automaticamente qual é a banda com conexão mais rápida, adequando a cada caso. O segundo é o “Modo de Alta Velocidade”, que utiliza as duas bandas para que a velocidade fique muito maior, ideal para streaming e jogos em HD.

Por ter uma porta Gigabit Ethernet, é possível conectar o aparelho por cabo a smart TVs, computadores ou consoles, para que você aproveite conexões mais rápidas nos dispositivos.

Se você tiver um roteador TP-Link OneMesh, poderá criar uma rede mesh para conseguir uma conexão estável e com o melhor sinal em qualquer lugar da sua casa.

Com o sinal de luz inteligente, você consegue saber visualmente como está a intensidade do sinal no ponto onde está posicionado. Além de tudo, você pode configurar e gerenciar a sua rede doméstica com o app TP-Link Tether, disponível para iOS e Android.

O RE605X está disponível por R$490 na Amazon brasileira.

via Mundo Conectado