Viva uma aventura cósmica em Samorost 3+, já no Apple Arcade

Como geralmente acontece às sextas-feiras, a Maçã liberou hoje uma novidade para o Apple Arcade. Apesar de não ser um título exatamente “novo”, fãs da franquia ficarão felizes por saber que o lançamento da vez é o jogo Samorost 3+.

Desenvolvido pela Amanita Design, Samorost 3+ é a continuação da história de um curioso gnomo espacial que vaga em busca de suas origens. Embarcando em uma aventura exploratória, ele viaja pelo cosmos com a ajuda de sua flauta mágica e enfrenta diversos quebra-cabeças ao longo do caminho.

Mantendo os acertos e aprimorando outros aspectos dos sucessos indie Samorost 1 e Samorost 2, o novo jogo traz nove mundos extraterrestres e exclusivos. Combinando uma arte incrível e uma trilha sonora imersiva, o jogo traz muitos desafios coloridos, criaturas e surpresas a serem descobertas.

Samorost 3+ está agora disponível gratuitamente para todos os assinantes do Apple Arcade. Para que não se confunda, este é exatamente o mesmo jogo disponível na App Store por R$35.

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Apple TVs e/ou Macs. O serviço de jogos custa R$9,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

