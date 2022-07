WhatsApp permitirá adicionar legendas ao enviar documentos

O WhatsApp, pelo menos no Brasil, já passou de ser um simples app para mensagens triviais. Com a habilidade de enviar fotos e documentos até 2GB, o app pode nos auxiliar no trabalho ou até em negociações e oficializações de acordos. Conforme divulgado pelo WABetaInfo, usuários logo poderão adicionar legendas ao enviar documentos.

Não sei você, mas por muitas vezes eu já quis, antes de enviar um documento, explicar algo sobre ele, oferecer mais informações acerca do que estou enviando. Felizmente, o app logo ganhará esse recurso.

Conforme vemos na imagem, o recurso funcionará exatamente como já ocorre com fotos: uma vez anexado o documento, você primeiro verá essa tela para que possa adicionar alguma legenda. Assim, além de não deixar a pessoa na dúvida sobre o documento, também ficará mais fácil procurá-lo depois, caso você precise.

A screenshot acima é da versão beta para desktops, mas a novidade também chegará numa futura atualização do WhatsApp para iOS e Android. Como sempre, porém, ainda não há data exata para o lançamento, mas é bom saber que isso está chegando.