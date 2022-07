★ Aplicativo de música: ouça músicas de filmes offline com o Lark Player para Android

Você é do tipo que gosta de aproveitar uma boa trilha sonora de filmes? Então é possível que você já tenha enfrentado alguma dificuldade ao tentar ouvir suas músicas favoritas. Isso porque há muitos reprodutores de música disponíveis na internet que não cumprem o que prometem, e os usuários que não conhecem o Lark Player acabam se irritando mais.

Para quem está acostumado com esse cenário, ter a possibilidade de escutar as suas músicas favoritas de filmes é uma realidade muito longe de ser concretizada. E, claro, ainda há o risco de sofrer ataques aos seus dados pessoais por apps mal-intencionados.

Por isso, a dificuldade de encontrar um bom reprodutor de música é grande. Mas não se preocupe, pois está longe de ser uma missão impossível.

E se a gente lhe contasse que há, sim, uma forma de ouvir trilhas sonoras de filmes de forma offline e 100% gratuita, você acreditaria? Então continue lendo para conhecer tudo sobre como aproveitar essas músicas da melhor forma!

Conheça o Lark Player

Como explicamos, é possível escutar de forma offline as suas trilhas sonoras favoritas de filmes — respeitando os devidos direitos autorais. E tudo isso com apenas alguns passos e sem nenhuma dor de cabeça desnecessária. Para isso, basta baixar o app Lark Player.

Desenvolvido especialmente para oferecer o melhor de forma 100% gratuita, o app do Lark Player possui uma nota de 4,5 no Google Play. Com várias avaliações positivas, a confiança é garantida!

Então se você é um usuário de Android, terá em suas mãos um reprodutor de música único, 100% gratuito e com uma interface fácil de usar. E, claro, também poderá usar todas as funcionalidades incríveis dele.

Para saber em detalhes o que o Lark Player oferece, continue lendo para conferir todas as funções disponíveis gratuitamente!

As funcionalidades disponíveis no Lark Player

A gente conseguiu convencer você a abandonar outros reprodutores de música e apostar somente no Lark Player como o seu aplicativo de música? Se não, pode sentar e relaxar, pois há muitos outros benefícios incríveis ao usar essa ferramenta. E para os que já gostaram dela, vocês irão se surpreender ainda mais!

Por isso, confira agora todas as funcionalidades disponíveis no app:

Reproduza músicas e assista a vídeos offline

Imagine que você está preso no engarrafamento e decide ouvir uma música, mas não consegue por não haver sinal de rede… isso seria horrível, como também iria aumentar o seu tédio, não é mesmo? Para evitar que você passe por esse cenário, uma boa solução é confiar na reprodução offline do Lark Player.

Ao usar o app para Android, você terá a oportunidade de escutar suas músicas e/ou assistir aos seus vídeos sem precisar de uma conexão com a internet. Ou seja, tudo de forma 100% offline sem nenhuma complicação!

Personalização do tema usado no app

Diga adeus aos aplicativos com interfaces desinteressantes agora mesmo, pois essa função irá lhe ajudar com isso! Diferentemente de outros apps de reprodução de música, o Lark Player permite que os usuários possam alterar o tema usado no aplicativo com a facilidade de apenas alguns toques.

Entre a galeria disponível, você encontrará diversos temas diferentes e totalmente únicos para escolher. Mas caso você prefira, também é possível criar o seu próprio tema usando uma imagem da sua galeria. Nesta opção, você conseguirá personalizar o nível de “borrão” e até mesmo a opacidade do tema.

Criar e gerenciar playlists inteiras

Ter uma playlist para cada momento é uma coisa ótima, já que permite ter mais facilidade na hora de procurar um estilo de música específico. Outro ponto positivo é para quem precisa organizar diversos arquivos de áudio e não deseja sofrer mais com confusões.

Portanto, a função de criar e gerenciar playlists do Lark Player irá lhe oferecer exatamente o que você precisa para organizar os seus arquivos. Crie quantas playlists desejar sem complicações!

Letras sincronizadas com o áudio

Ninguém gosta de ouvir uma música e só perceber que estava cantando a letra errada depois de um bom tempo, não é mesmo? Para evitar que isso aconteça, você pode utilizar a função de letras sincronizadas disponibilizada pelo Lark Player.

Ao usar essa funcionalidade você poderá acompanhar, em tempo real, a letra da música que estiver escutando. E, caso não consiga encontrar a letra, é possível pesquisar online dentro do próprio aplicativo.

Outras funcionalidades grátis do Lark Player

Se você está pensando que as funções oferecidas pelo Lark Player acabaram, está muito enganado! Isso porque ao optar por escolher esse reprodutor de música offline, você tem acesso a várias outras vantagens.

Essas vantagens são: equalizador de áudio poderoso; alterar a velocidade do arquivo; janela flutuante para assistir a vídeos; criador de toques de celular; timer de áudio; compartilhamento de arquivos; e, por fim, uma função para economizar a sua bateria durante o uso.

Como criar o seu próprio toque de celular com o Lark Player

Abra o aplicativo do Lark Player para Android já instalado em seu dispositivo; Escolha o áudio que deseja usar como toque de celular e clique nos três pontinhos ao lado direito; Na lista que irá aparecer em seguida, selecione a opção “Definir como toque”;

Por fim, ajuste a parte da música que deseja usar e toque em “Selecionar como toque”.

Eleve sua experiência ao ouvir músicas com o Lark Player

Para resumir o que lhe espera ao usar o Lark Player como o seu principal reprodutor de músicas, basta lembrar que você terá em mãos um app com nota 4,5 no Google Play e que recebe a confiança de milhares de usuários.

Com o Lark Player, você terá à sua disposição os seguintes benefícios: janela flutuante para assistir a vídeos; equalizador poderoso; possibilidade de alterar a velocidade da reprodução; customização do tema usado no aplicativo; gerenciamento de playlists e muito mais!