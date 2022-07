Como desativar o Palco Central no Studio Display

Primeiramente visto nos iPads Pro mais recentes, o recurso Palco Central (Center Stage) foi, com o tempo, sendo expandido para todos os demais membros da linha de tablets da Maçã e hoje está presente no iPad (9ª geração), no iPad Air (5ª geração) e no iPad mini (6ª geração).

Além deles, o Studio Display também ganhou essa função, fazendo com que Macs os quais estejam sendo usados com ele também possam aproveitar essa bela tecnologia.

Aqui no MacMagazine, já mostramos como você pode desativar esse recurso de um jeito superfácil em iPads. A seguir, confira como fazer esse mesmo procedimento no caso do Studio Display. 🖥️

Primeiramente, verifique se você está usando um aplicativo compatível com o Palco Central — como o FaceTime, por exemplo. Em seguida, abra a Central de Controle do macOS (localizada na parte superior direita), clique em “Efeitos de Vídeo” e selecione “Palco Central” para alternar entre ativar/desativar essa função.

O procedimento no Studio Display é igual ao do iPad

Simples, não?! 😀

