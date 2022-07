Filmes da semana: compre “O Caso de Richard Jewell”, de Clint Eastwood, e vários outros títulos por R$9,90!

Semanalmente, a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90. Nós do MacMagazine também aproveitamos para garimpar outras ofertas com o mesmo valor — ou até mais em conta!

O título selecionado pela Maçã desta vez foi “O Caso de Richard Jewell”, com Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm, Olivia Wilde, Nina Arianda e Ian Gomez, produzido e dirigido por Clint Eastwood.

Confira o trailer dele:

Eis a sinopse do filme:

“Há uma bomba no Centennial Park. Você tem 30 minutos.” O mundo conheceu Richard Jewell como o segurança que encontrou a bomba no atentado de Atlanta, em 1996. Seu rápido aviso fez com que muitas vidas fossem salvas, o que o tornou um herói. Mas, em poucos dias, ele virou o principal suspeito do FBI, difamado pelo público e a imprensa, e teve sua vida destruída. Entrando em contato com Watson Bryant, um advogado independente que luta contra o sistema, Jewell declara com firmeza que é inocente. Bryant então descobre que não será fácil lutar contra as forças combinadas do FBI, GBI e APD para limpar o nome de Richard, enquanto tenta protegê-lo das pessoas que o querem destruir.