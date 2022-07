Jogo do Apple Arcade agora armazena dados no app Saúde do iOS

Nada melhor para nos estimular a fazer exercícios do que um game que a gente gosta, não é mesmo? A Gameloft sabe muito bem disso, tanto é que acaba de lançar um update para levar o game The Oregon Trail para a vida real, graças à integração com o app Saúde e o Apple Watch.

Com o app The Oregon Trail: StepTracker para o relógio inteligente da Maçã, é possível “aproveitar” os passos que você dá de verdade para contabilizá-los no jogo, o que faz com que você use dados de caminhada, corrida ou movimentos em cadeiras de roda para avançar no game.

Os dados do aplicativo do relógio são sincronizados com a versão do jogo presente no Apple Arcade, a qual conta com um recurso integrado chamado Walk the Trail para aproveitar os dados registrados no aplicativo Saúde e possibilitar o crossover entre o real e o virtual.

O game foi projetado para possibilitar uma viagem completa de aproximadamente 3.218km e, de acordo com a Gameloft, os jogadores podem passar por até cinco etapas com 64 locais, 7 fortes, 15 travessias de rios e 8 estações expressas de pôneis ao longo da trilha.

Walk The Oregon Trail™- IN REAL LIFE.



Take your journey to the next level with the new The Oregon Trail: Step Tracker update on Apple Arcade as well as the new The Oregon Trail: Step Tracker standalone app on the Apple Watch.#AppleArcade @oregontrail pic.twitter.com/3oAdLtY5ah — Gameloft (@gameloft) July 8, 2022

Mas não ache que é tão fácil assim “finalizar” o game caminhando. Caso você dê 10 mil passos por dia, por exemplo, você não completará a trilha em menos de um ano — o que torna o desafio ainda maior.

Os jogadores encontrarão mais do que apenas um simples rastreador de passos: outros recursos incluem representações digitais de locais do mundo real, estatísticas e dados de progresso, resumos diários, personalização de avatares, recompensas no jogo e muito mais.

Ao contrário do jogo principal, que está incluso no pacote de assinaturas do Apple Arcade, The Oregon Trail: StepTracker está disponível para download gratuito na App Store, não sendo necessário ter acesso ao game para utilizá-lo.

