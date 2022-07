O que fazer se o HomePod [mini] não estiver respondendo

A linha de alto-falantes HomePod (composta pelo HomePod original e pelo HomePod mini) nunca foi lá um sucesso tão estrondoso para a Apple — tanto é que o modelo original foi descontinuado.

Publicidade

Apesar disso, ele pode ser uma boa alternativa aos produtos da Amazon e do Google, principalmente para quem já está inserido no ecossistema da Maçã.

Se você possui uma das versões desse alto-falante inteligente e, por algum motivo, ele não está respondendo como deveria, separamos por aqui algumas dicas que podem ajudar a solucionar o seu problema.

Vamos nessa?! 🎶

Verifique se não há nenhum alerta no app Casa

Caso haja algum problema na conexão do HomePod, um aviso deverá aparecer junto ao acessório no app Casa (Home) do iPhone/iPad ou do Mac. Isso ocorre quando ele não consegue acessar o seu ID Apple ou se conectar à sua rede Wi-Fi, por exemplo.

Publicidade

Caso esse aviso apareça por lá, mantenha o dedo pressionado em cima do ícone do HomePod ou clique duas vezes nele (no caso do Mac).

Verifique a sua conexão Wi-Fi

O HomePod funciona na mesma conexão Wi-Fi do seu iPhone ou iPad. Para se certificar de que não haja nenhum problema com a sua internet, é possível verificar a intensidade do sinal da rede.

Publicidade

Para isso, abra o app Casa e mantenha pressionado o dedo em cima do ícone do HomePod; depois, entre dos Ajustes e role para baixo. Ao encontrar a opção “Endereço Wi-Fi”, toque em cima dela até que apareça a opção “Rede Wi-Fi”.

Caso siga enfrentando dificuldades para se conectar, tente reiniciar o modem ou se conectar a ele novamente.

Verifique se o comando da Siri está ativado

Para usar o HomePod, você pode pressionar e segurar o dedo em cima da superfície sensível ao toque do alto-falante ou usar o “Hey Siri” (sim, a Siri no HomePod ainda não fala português).

Publicidade

Nesse último caso, pode ser uma boa ideia dar uma conferida se o comando está devidamente ativado. Para isso, abra o app Casa, pressione e segure o dedo em cima do HomePod ou clique duas vezes em cima dele, no caso do Mac. Role para baixo e veja se a opção do “Hey Siri” está ativada.

Reinicie

Se nada resolver, o próximo passo pode ser reiniciar o HomePod ou o HomePod mini, usando o seu iPhone/iPad (ou o Mac).

Redefina

Você pode remover o HomePod do app Casa e adicioná-lo novamente através da redefinição para os seus ajustes de fábrica.

Para fazer isso pelo app Casa, abra-o no seu iPhone/iPad ou Mac. Mantenha o dedo pressionado em cima do HomePod (se tiver no Mac, clique duas vezes em cima dele). Role até a parte inferior, selecione “Remover Acessório” e “Remover”.

Caso não consiga removê-lo pelo app, desconecte o HomePod da tomada. Aguarde cerca de dez segundos e conecte-o novamente. Aguarde mais dez segundos, toque em cima da superfície sensível ao toque (localizada na parte superior do alto-falante), segure o dedo até que a luz giratória branca fique vermelha e mantenha o dedo ali.

A Siri lhe informará de que o HomePod será redefinido. Quando ouvir três bipes, tire o dedo da superfície.

Restaure

Em casos mais graves, a restauração pode ser uma boa. Se você tiver um HomePod mini, isso pode ser feito com o auxílio de um Mac/PC com uma porta USB-C.

E se nada resolver?

Caso o seu problema ainda não seja resolvido, temos uma má notícia. Como o HomePod (ainda) não é vendido oficialmente no Brasil, a Apple não oferece uma cobertura na garantia desse produto por aqui.

Portanto, uma alternativa pode ser enviar o alto-falante para um amigo/familiar que mora em um país onde o alto-falante seja oficialmente vendido (e que possa acionar a garantia em uma loja da Apple ou em uma assistência técnica autorizada) ou guardá-lo na mala caso esteja planejando uma viagem para um desses países.

Vale lembrar que atualmente, o HomePod é vendido nesses locais:

Alemanha

Austrália

Áustria

Bélgica

Canadá

China

Espanha

Estados Unidos

França

Holanda

Hong Kong

Índia

Irlanda

Itália

Japão

Reino Unido

Suíça

Taiwan

Esperamos que dê tudo certo por aí! 🙏