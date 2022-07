5 ferramentas menos famosas para facilitar o seu trabalho remoto

Embora a pandemia da COVID-19 tenha saído dos holofotes e nossa vida tenha voltado — praticamente — ao normal, muitas organizações adotaram de vez o modelo de trabalho remoto. Essa modalidade pode trazer muitas vantagens relacionadas à flexibilidade, porém exige mais foco e disciplina para alcançar os resultados esperados pela organização.

Muitos apps e ferramentas foram criados ou aperfeiçoados durante a pandemia para facilitar o trabalho à distância e diversos deles ficaram ainda mais famosos, como Zoom, Slack, Microsoft Teams, Trello, entre outros. Além desses superstars, existem também outras ferramentas — talvez menos famosas — que podem contribuir bastante com o seu trabalho no âmbito pessoal e também no gerenciamento de projetos e na colaboração da equipe.

Dependendo de quão aprofundado você seja no trabalho remoto, essas ferramentas podem ser já bastante conhecidas para você, mas eu as classifiquei como menos famosas por não ser tão destacadas ou então usadas por um número menor de empresas.

Vamos a elas!

Toggl

Se você está envolvido em diferentes projetos ou até com diferentes empresas e tem dificuldade de acompanhar o tempo desprendido a cada atividade, essa ferramenta é para você.

O Toggl permite contabilizar as horas desprendidas por empresa, grupo de projetos e por atividades. De maneira fácil e intuitiva, você consegue obter um relatório diário, semanal ou mensal de quanto tempo gastou por demanda. Além de ajudar na distribuição de energia, tempo e foco, o Toggl também contribui para facilitar o equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho e facilita a cobrança de honorários por job.

Uma das grandes vantagens do app é oferecer um pacote bem robusto de serviços gratuitamente.

Clockwise

Uma das grandes reclamações de quem trabalhou de casa, especialmente durante a pandemia, foi a quantidade excessiva de reuniões e o pouco tempo para focar em pensar e desenvolver novas ideias. O Clockwise traz uma proposta muito inteligente para tentar resolver esse problema.

O app gerencia automaticamente suas reuniões e procura ajustar os horários com diferentes demandantes para organizar a sua agenda de maneira mais inteligente e otimizar o tempo para trabalho concentrado. Além disso, a ferramenta também propõe e protege automaticamente a sua agenda com o objetivo de reservar períodos regulares para as refeições e descanso, tudo isso sem que você seja colocado em situações constrangedoras com receio de negar um compromisso.

O Clockwise opera no modelo freemium e traz boas funcionalidades na versão gratuita.

Donut

A principal acusação dos haters do work from anywhere é a ausência da interação ocasional das equipes — aqueles momentos não planejados do cafezinho ou conversas de elevador que acabam fortalecendo laços e promovendo ideias colaborativas. Para resolver essa demanda, surgiu o Donut.

Esse app organiza, de maneira randômica, pequenas reuniões virtuais de 15 minutos entre pessoas aleatórias da organização, provocando um “cafezinho” à distância. A ferramenta pode melhorar a colaboração do time, criar encontros informais para fortalecer relacionamentos e deixar o trabalho remoto mais humanizado.

Embora possua duas opções de upgrade, a versão gratuita do serviço é suficiente para a maioria das empresas.

Loom

Comunicar-se de maneira assertiva é um grande desafio. Fazer isso por escrito, então, pode ser quase impossível. Quantas vezes você escreveu uma mensagem de texto para alguém e a pessoa leu a mensagem com uma entonação completamente diferente da que você imaginou? Para determinados assuntos, o antigo conceito é verdadeiro: uma imagem vale mais que mil palavras.

Para essa tarefa temos o Loom, criado com o objetivo de oferecer comunicação mais completa sem a necessidade de reuniões.

Essa ferramenta traz uma maneira simples e rápida de gravar pequenos vídeos e compartilhar o link com outras pessoas. Ao gravar seu vídeo oferecendo a explicação adequada, muitos mal entendidos são evitados. O app é fácil de usar e compatível com diferentes sistemas operacionais/aparelhos, tudo isso com um serviço gratuito bastante satisfatório que vai exigir a versão paga apenas para hard users.

Basecamp

Muito antes do confinamento provocado pela pandemia, o trabalho remoto já estava em discussão em diferentes organizações. Uma das principais vozes desse movimento foi Jason Fried, com seu livro “Remote: Office Not Required”.

Operando uma startup na área de tecnologia, Fried concluiu que sua empresa poderia existir sem um local físico, sendo mais flexível e com menos custos. Nessa jornada, o autor percebeu que não havia uma ferramenta para trabalhar de maneira integrada como gostaria e criou o Basecamp, que acabou se tornando seu principal negócio.

O Basecamp é uma ferramenta bastante completa que reúne no mesmo lugar diferentes funções fundamentais para equipes remotas, como chat, mural, compartilhamento de ideias, armazenamento em nuvem e gerenciamento de tarefas.

O mais interessante é que o app traz tudo isso em um conceito minimalista e limpo. Seguindo a filosofia de Fried, que é contra algumas formas de gerencial projetos, o app não possui Kanban, mas oferece outras maneiras de acompanhar o avanço das equipes para concluir suas tarefas e finalizar projetos.

Um dos diferenciais do Basecamp é oferecer a cobrança de um valor único por empresa: US$100. Essa política pode ser uma grande vantagem para empresas com mais funcionários. A maioria das ferramentas cobra em torno de US$5 por usuário, ou seja, a partir de 20 colaboradores o Basecamp já se torna mais barato. A versão gratuita do app é bastante tímida, permite gerenciar apenas três projetos e tem muitas limitações de recursos, mas pode ser uma alternativa para equipes com poucos projetos ocorrendo simultaneamente.

Você já conhecia essas ferramentas? Gosta delas? Que outras você recomenda? Conta aí pra gente nos comentários!