Como usar o app Mapas com fundo claro no modo escuro [Mac]

Já mostramos aqui no MacMagazine como usuários de alguns aplicativos podem usá-los com o fundo claro mesmo quando o modo escuro (dark mode) estiver ativado. Dentre os exemplos que demos, estão o Notas (Notes) e o Mail.

Na dica de hoje, o foco é o app nativo Mapas (Maps). De um jeito bem fácil, você pode visualizar os seus itinerários sempre com o fundo claro, o que pode acabar sendo uma mão na roda para quem tem dificuldades de visualizar as legendas, por exemplo.

A seguir, veja como ativar isso no app para Macs!

Primeiramente, abra o app Mapas — seja pelo Dock, pelo Launchpad, pela pasta “Aplicativos” do Finder ou usando o Spotlight.

Depois, na barra de menus, vá até Mapas » Preferências… e certifique-se de estar com a aba “Geral” selecionada. Lá, basta marcar a caixa de seleção “Sempre usar aparência clara no mapa”.

Com isso, mesmo que a janela do app fique escurecida durante o uso com o modo escuro, a visualização dos mapas em si seguirá com a aparência clara.

Bem fácil, não?! 🗺