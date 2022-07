Mapas: como usar o Flyover [iPhone, iPad e Mac]

Quando a Apple lançou o iOS 6, em 2012, ela teve a ousadia de fazer algo que parecia maluquice para muitos: abrir mão do Google Maps como o seu app padrão de mapas para usar o seu próprio.

Publicidade

Apesar do desastre inicial, um recurso chamou a atenção de muita gente. Refiro-me ao Flyover. Com ele, você pode fazer um passeio virtual numa espécie de sobrevoo por vários pontos de referência e locais turísticos mundo afora.

A seguir, veja como usar esse recurso no seu iPhone, iPad ou Mac!

Onde o Flyover está disponível?

Como nem tudo é perfeito, é bom notar que, apesar de ser um recurso de 2012, o Flyover não foi expandido para nenhuma localidade brasileira (nem mesmo pontos turísticos famosos mundialmente, como o Cristo Redentor).

Publicidade

Apesar disso, há uma lista extensa de localidades onde o recurso já funciona. Você pode conferi-la aqui.

Como usar o Flyover

Com o app Mapas aberto, procure por um ponto de referência ou um ponto turístico (como a Torre Eiffel, por exemplo). Em seguida, toque no botão do Flyover ou em “Tour com Flyover”, no caso do Mac.

De maneira automática, o sistema lhe levará para um tour pelo local, com a imagem sendo lentamente movimentada (como se fosse um passeio mesmo). No caso do iPhone/iPad, é preciso tocar em “Iniciar Tour”, na parte inferior.

A qualquer momento, você pode alterar a direção da visualização, bastando apontar ou inclinar o iPhone ou iPad. Para mover-se, arraste o dedo na tela ou no trackpad e, para girar a perspectiva, mantenha o toque num mesmo ponto da tela com um dedo e arraste outro dedo ao redor (no caso do iPhone/iPad).

Para sair do Flyover, toque na parte superior da tela do iPhone/iPad até que a barra inferior apareça e toque no “X”; no Mac, clique no “X”, na parte debaixo da janela do Mapas.

A pergunta de milhões é: será que algum dia veremos isso chegando ao Brasil?