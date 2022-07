2ª geração do headset da Apple terá versão mais barata, diz Kuo

Nós ainda não conhecemos nem mesmo o primeiro (suposto) headset de realidade aumentada/virtual da Apple, mas o analista Ming-Chi Kuo já está concentrando suas previsões na segunda geração do dispositivo — a qual poderá incluir uma versão de menor custo.

Vale notar que as especulações para a primeira geração do gadget são de que ele poderá custar mais de US$3 mil, tornando-o um dispositivo de nicho. Uma opção mais acessível poderia ajudar a mudar isso — mas só em 2025, segundo Kuo.

A segunda geração do [headset] Apple AR/MR poderá ter modelos de ponta e mais acessíveis, os quais serão lançados no primeiro semestre de 2025, com a produção dos fornecedores começando no segundo semestre de 2024.

Por falar em fornecedores, Kuo aponta que a Largan também entrará para a cadeia de fornecimento da lente tipo “panqueca” (pancake lens) para a segunda geração do headset AR/MR da Apple — componente este que também deverá estar presente na primeira geração do gadget, com produção da Genius e da Young Optics.

A lente tipo panqueca de alto custo é o principal componente óptico do [headset] Apple AR/MR, afetando diretamente a experiência visual e o design do fator de forma.

Kuo comentou, ainda, que essa nova lente será responsável por criar um “novo motor de crescimento para a cadeia de suprimentos da Apple no médio e longo prazo”. O analista também prevê que, graças à estratégia de segmentação do headset em dois modelos, as vendas poderão chegar a 10 milhões de unidades em 2025 ou 2026.

Display Micro-OLED

Além de Kuo, o The Elec também trouxe informações sobre o desenvolvimento do headset da Apple. Segundo uma nova matéria do veículo, a Apple — além possíveis rivais da companhia no segmento de headsets, como a Meta e a Samsung — solicitaram à Samsung Display (subsidiária da gigante sul-coreana) que acelere a produção de telas Micro-OLED .

Vale notar que o The Elec já falou sobre a implementação de displays Micro-OLED em outras instâncias, incluindo a possibilidade de essa tela oferecer 3.000 pixels por polegada e que a Sony também fabricará esse display para a segunda geração do headset.

Os displays Micro-OLED são construídos em substratos de silicone (em vez de vidro), o que resulta em telas mais finas, menores e mais eficientes em termos de energia, além de terem um tempo de resposta mais rápido — tornando-os ideais para aplicações de AR/VR.

