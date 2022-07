Analista corrobora aumento nos preços dos “iPhones 14”

Após o site MyDrivers apontar um possível aumento de US$100 em praticamente toda a próxima linha de iPhones, mais um analista acaba de reforçar essa possibilidade. As informações são do The Sun.

Em resposta ao veículo, o analista da Wedbush Daniel Ives disse acreditar que os “iPhones 14” poderão realmente ficar US$100 mais caros — tanto os modelos de entrada quanto os topos-de-linha. Segundo ele, a Apple teve que aumentar consideravelmente os gastos com a produção dos modelos.

Os preços vêm aumentando em toda a cadeia de suprimentos, e [a gigante de] Cupertino precisa repassar esses custos ao consumidor neste lançamento.

Atualmente, o iPhone 13 mini — flagship mais barato da Maçã — parte dos US$700 nos Estados Unidos. Com a substituição iminente desse modelo por um inédito “iPhone 14 Max” (ou “iPhone 14 Plus”), é possível que o modelo mais acessível da nova linha, o “iPhone 14” de 6,1 polegadas, parta dos US$900 — isso caso a empresa não o traga para a antiga faixa de preço da versão “mini”. Nesse caso, o modelo sairia por US$800.

Outro nome a corroborar essa possibilidade ao The Sun foi Ben Wood, da CSS Insight. De acordo com ele, entretanto, a Apple ainda precisa ponderar os possíveis impactos desse aumento, já que o aumento do custo de vida em geral (em decorrência do cenário mundial) podem afetar as vendas diretamente.

É inegável que os custos de produção e dos componentes continuam a subir para todas as fabricantes de eletrônicos e, no caso do Reino Unido, as taxas de câmbio também são um fator. Esses elementos sugerem que um aumento de preço pode ser necessário. Mas, dado aos aumentos no custo de vida, a Apple pode decidir que o aumento dos preços seria contraprodutivo.

É esperado que os “iPhones 14” sejam anunciados em setembro; ao que tudo indica, os smartphones deverão chegar com melhorias na câmera, um recorte no estilo hole-punch nos modelos “Pro” e uma Tela Sempre Ativa. Além disso, é possível que apenas os modelos mais caros recebam o chip “A16 Bionic”.

