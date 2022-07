“Apple Car” enfrenta problemas e quase atropelou pedestre, diz site

Não é novidade que o “Projeto Titan”, referente ao suposto carro autônomo desenvolvido pela Apple, já passou por vários altos e baixos. Ele vem sendo desenvolvido há bastante tempo e parece não obter avanços substanciais, apesar de um investimento pesado da Maçã.

Tudo isso é reflexo de uma situação não muito positiva internamente, e agora o The Information trouxe algumas informações que consolida algumas coisas já sabidas — e adiciona outras mais.

De início, algo bastante visível é reforçado: o desenvolvimento do “Apple Car” vem sendo afetado pela grande rotatividade de membros da equipe, inclusive da própria liderança. Como já mostramos por aqui, Kevin Lynch assumiu as rédeas no ano passado. Além disso, o “Projeto Titan” estaria gerando desconfiança por parte de executivos do alto escalão da empresa, como Craig Federighi (vice-presidente sênior de engenharia de software).

Outro fator que dificulta a realização do suposto carro é a ausência de ninguém menos que Tim Cook, CEO da empresa, nas etapas de desenvolvimento. De acordo com o relatado, ele não estaria acompanhando de perto a evolução do produto em criação e não teria sido a favor de aumentar a produção do carro. Esse atitude seria impensável para Steve Jobs — o qual, por outro lado, tinha e exigia alto grau de envolvimento dos funcionários com novas iniciativas.

O The Information conta, ainda, que um vídeo de demonstração do carro em desenvolvimento foi exibido aos executivos da Maçã, com filmagens com drones e uma produção caprichada. Ao passo que o resultado do vídeo impressionou, ele também escondeu falhas do “Apple Car”, o qual estaria batendo no meio-fio das ruas e apresentando outros defeitos.

Segundo o relato, o software estaria tendo sucesso em rotas predeterminadas e sem maiores obstáculos. No entanto, ao enfrentar locais “reais”, com mais dificuldades de direção, o sistema do carro autônomo não estaria dando conta do recado, rapidamente precisando do motorista que fica a postos nos testes caso haja problemas.

Tamanhas são as dificuldades que o “Apple Car” chegou ao ponto de quase atropelar um pedestre. Ao estar em rota, o carro identificou erroneamente um pedestre como “objeto parado”, para então entender do que de fato se tratava. O sistema fez apenas uma mudança leve de rumo, exigindo que o motorista freasse de maneira rápida; caso isso não houvesse acontecido, o pedestre teria sido atingido.

Apesar de esse tipo de incidente não ser incomum no desenvolvimento de carros autônomos, nesse caso ele se soma aos demais problemas do “Projeto Titan”. A própria equipe acaba ficando desestimulada com tudo o que acontece, de modo que parece estar, assim como o sistema do carro aparenta, sem rumo.

Além das más notícias, também temos alguns rumores sobre o design do carro, que talvez seja uma das maiores incógnitas, já que não há nenhuma referência — tendo em vista que essa seria uma nova fronteira para a Apple. De acordo com o The Information, o visual atual do “Apple Car” estaria similar ao do Volkswagen Fusca, com a parte de cima abaulada.

E aqui vem o mais inusitado: os bancos do carro ficariam numa disposição em que os passageiros — lembrando que não teríamos mais um motorista — sentassem uns de frente para os outros. Também teria sido discutida a possibilidade de reclinar os bancos para as pessoas deitarem, além de telas atrás deles que se retrairiam quando não usadas. O porta-malas também subiria e desceria para facilitar o acesso ao conteúdo.

O ex-chefe de design da Apple, Jony Ive, que agora tem a sua própria empresa, também está prestando consultoria por meio da LoveFrom ao time da Maçã. Ele teria aconselhado a companhia a criar um “visual futurístico” com destaque para os sensores.

Esse último aspecto estaria realmente sendo levado a sério, já que a empresa estaria esperando a aprovação da Administração Nacional de Segurança do Trânsito e Rodovias (National Highway Traffic Safety Administration) dos Estados Unidos para fazer o carro sem direção e pedais de acelerador ou freio, como já comentado por Mark Gurman.

De qualquer forma, o “Apple Car” ainda caminha no campo dos rumores e assim continuará por um tempo. Algo importante a se pensar é: diante de tantas dificuldades, qual seria, então o diferencial de um carro feito pela gigante de Cupertino? Tentamos responder essa pergunta, mas é algo que nem a própria empresa aparenta estar conseguindo desvendar.