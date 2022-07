Apple TV+: série infantil “Amber Brown” ganha trailer

Após anunciar o início da produção da série infantil original “Amber Brown”, a Apple liberou hoje o trailer da obra, bem como fixou uma data de estreia para os dez episódios da primeira temporada: 29 de julho.

Publicidade

A produção soma-se a outras com foco no público mais jovem e familiar, como “Luck” e “O Pato e o Ganso”.

“Amber Brown” é baseada em uma série de livros bestseller de mesmo nome, escritos por Paula Danziger. O enredo é centrado em Amber, interpretada por Carsyn Rose (“The Rookie”), uma menina que passa pelo divórcio dos pais e pela mudança do melhor amigo em meio à transição da infância para a adolescência. A maneira por meio da qual ela se encontra para vencer os desafios é a arte e a música, o que é retratado na história. Também é explorada na série a relação de Amber com a sua mãe, que é vivida por Sarah Drew (“Grey’s Anatomy”).

A adaptação do roteiro e direção são de Bonnie Hunt (“Doze é Demais”). No restante do elenco, temos também Liliana Inouye como Brandi Colwin, amiga da protagonista; Darin Brooks (“Blue Mountain State”) como Max, Ashley Williams (“Como Eu Conheci Sua Mãe”) como Pam e Michael Yo (“Kevin Can Wait”) como Philip.

Publicidade

Na produção, além de Hunt, o indicado ao Emmy Bob Higgins (“Quem Foi? A Série”) e o indicado ao Canadian Screen Award Jon Rutherford (“Daniel Spellbound”) são os produtores executivos. A série é uma coprodução da Apple Studios com a Boat Rocker Studios.

Animados para acompanhar a série com os pequenos? 👨‍👨‍👦

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.