“Apple Watch Pro” poderá custar US$1.000, diz Gurman

Em sua última newsletter “Power On” semanal, o jornalista da Bloomberg Mark Gurman nos trouxe novas informações a respeito do amplamente rumorado modelo mais robusto do Apple Watch, focado na prática de esportes radicais.

Foi Gurman que, na semana passada, disse que o novo modelo (codinome N199 ) traria tela e bateria maiores, bem como um corpo mais resistente — justamente para se direcionar ao público mais exigente, que pratica atividades mais intensas.

Nesta semana, apesar de não cravar o nome exato do novo modelo, Gurman levantou a possibilidade de a empresa nomeá-lo “Apple Watch Extreme”, “Apple Watch Max”, “Apple Watch Explorer Edition” ou até mesmo “Apple Watch Pro”. Este último faria bastante sentido, tendo em vista as outras linhas de produtos da empresa, as quais todas contam com algum produto com tal sufixo.

Gurman reiterou que o modelo deverá ter uma tela maior (provavelmente numa caixa de 47mm) e mais resistente a rachaduras, capacidades de rastreamento aprimoradas para trilhas e natação, uma bateria de maior duração e uma caixa mais robusta, feita de algum metal de alta qualidade (que não seja alumínio) — com alta probabilidade do uso de titânio, que, por sinal, é bem mais durável que o aço inoxidável dos modelos mais caros do relógio.

Vale notar, obviamente, que o material já é usado atualmente nos Apple Watches Edition.

Ele também recebeu informações de que o modelo deverá ser vendido apenas em configurações GPS + Cellular (como os de aço inoxidável e de titânio do Series 7), e que o rumorado novo “Modo de Pouca Energia” ainda está em desenvolvimento e deverá ser apresentado como parte da versão final do watchOS 9.

Apesar de o novo modelo ser dedicado a esportistas radicais que normalmente se interessariam por relógios da Garmin, o jornalista acredita que a bateria e tela maiores serão atrativos para qualquer um que simplesmente deseja um modelo mais avançado.

“Series 8” e SE

E falando em outros modelos…

Aqueles que não estiverem à procura de um relógio tão avançando, terão a possibilidade de adquirir o “Apple Watch Series 8” tradicional (sucessor direto do Series 7) ou uma versão atualizada do Apple Watch SE.

Segundo Gurman, apesar de manter o mesmo tamanho de tela da geração anterior, o display do “Series 8” terá algumas melhorias. A adição do chip “S8” (que não deverá ser muito diferente das ultimas gerações) e um sensor de temperatura corporal, também, já são quase garantidos.

A nova geração do Apple Watch SE também deverá contar com o “S8” (atualmente o SE é equipado com o S5), mas não com o sensor de temperatura corporal. Ambos os relógios deverão manter o mesmo preço das gerações atuais, e seus lançamentos marcarão a morte do Series 3.

Fim do Apple Watch Edition?

Por fim, Gurman ainda levantou a possibilidade de que, com a chegada desse novo modelo (mais caro e dedicado a um público mais “profissional”), a Maçã deixaria de oferecer o Apple Watch Edition — o qual é vendido ao lado dos modelos tradicionais desde a primeira geração.

Ele também indica que o timing para o lançamento desse novo modelo é ideal, visto que a própria Samsung (maior concorrente da Apple nesse mercado) planeja o lançamento de um modelo com características similares, como um corpo mais robusto e tela e bateria maiores.

Em relação ao preço, Gurman levantou a possibilidade de o “Apple Watch Pro” custar entre US$900 e US$1.000 — tendo em vista o valor cobrado pelo Apple Watch Edition e as melhorias em tela, bateria e resistência a serem oferecidas.

Em termos de lançamento, o jornalista disse que os três modelos estão em andamento para um lançamento em setembro, como de costume.

E aí, animados?

