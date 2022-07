★ Aproveite o Amazon Prime Day nos EUA e receba suas compras em casa!

Todos os anos, a Amazon promove o Prime Day, que consiste em uma grande liquidação, com muitos descontos e vantagens direcionados a membros do Amazon Prime — a assinatura custa US$15 mensais nos EUA e R$15 no Brasil, com um mês de teste grátis para novos assinantes). Neste ano, o evento acontecerá nos dias 12 e 13 de julho, inclusive aqui no Brasil.

Mais interessante ainda, porém, é poder aproveitar as ofertas nos Estados Unidos, com preços mais baixos e produtos que sequer são vendidos por aqui. E, para fazer isso, assim como a internet nos permitiu quebrar barreiras informacionais, a Zip4Me possibilita romper limitações geográficas para fazer compras nos EUA sem sair da sua casa, no Brasil.

Como mostramos outras vezes por aqui, a Zip4Me faz o serviço de redirecionar encomendas. Isso quer dizer que, ao fazer o cadastro na empresa, você ganha um endereço nos EUA e pode fazer compras online — sem imposto estadual, já que eles ficam no estado do Oregon, que não cobra taxa. Então, você pode juntar tudo o que comprou e receber na sua casa de maneira cômoda e economizando bastante ao ter conseguido preços ainda mais competitivos ao comprar fora, sem imposto.

Se não tiver um cartão internacional para comprar diretamente da sua casa, sem problemas! A Zip4Me oferece um serviço chamado compra assistida, no qual você transfere o dinheiro para eles por TED ou Pix e eles fazem a aquisição do produto para você. Agora, caso você queira um cartão de crédito americano para economizar ainda mais (se comparado a um cartão de crédito internacional), nós recomendamos a conta digital da Nomad.

Agora vem a parte mais legal: encher o carrinho! De início, dá para comprar produtos que encontramos aqui no Brasil por preços que já são mais baixos ao converter e que ficarão ainda mais vantajosos com as promoções que devem ocorrer no Prime Day. Vale lembrar que é necessário considerar o imposto de importação de 60% cobrado pela Receita Federal — mesmo assim, muita coisa ainda vale a pena comprar no exterior.

É claro que, de início, já pensamos nos produtos da própria Apple para aproveitar a data. E, de fato, é uma boa oportunidade para talvez trocar o iPad ou o Mac. Uma dica interessante é que a Amazon vende smartphones e outros produtos seminovos, mas com uma boa qualidade atestada, por preços mais baixos — inclusive de linhas já descontinuadas. Vale a pena dar uma olhada para tentar economizar. 😉

A própria Amazon tem uma linha de produtos interessante — parte dela está à venda no Brasil. Nos EUA, todavia, temos acesso a todas as caixas de som Echo, Kindles, Fire TVs e demais invenções da empresa — e por preços mais convidativos. Esses produtos da própria gigante do varejo também costumam ser presença garantida na lista de descontos do Prime Day, que às vezes são bastante generosos.

Ao comprar na Amazon americana, ademais, há uma infinidade de produtos que não são vendidos por aqui. Acessórios, carregadores, cabos, capas… são muitas coisas legais e que facilitam o dia a dia, e que não encontramos de maneira oficial aqui no Brasil. Vale, por exemplo, aproveitar o mesmo pacote de algo maior na Zip4Me para incluir esses objetos menores.

Se você não pode ver uma estante de livros — como eu — que já quer levar tudo, essa também pode ser uma boa (dependendo da moderação) oportunidade para fazer a festa. Existem várias publicações, não apenas livros, como também revistas, entre outros, que não têm tradução para o português e/ou não são comercializadas por aqui, então também é uma chance de conseguir comprá-las. E livros são isentos de impostos no Brasil, o que só melhora a compra!

Além disso, apesar de as promoções do Prime Day obviamente só acontecerem na própria Amazon, não podemos esquecer que elas estimulam a concorrência a também se mexer e oferecer alguns descontos. Assim, é bom ficar de olho em lojas como Walmart, Best Buy, GameStop e Target para ver se não aparece algo de interessante com um preço legal.

Comprando e entregando na Zip4Me

Os produtos recebidos pela Zip4Me ainda precisam ser despachados para a sua casa, então precisamos levar em consideração ainda esses valores — que, obviamente, dependem de quantos produtos você enviará (volume/peso da caixa) e de onde você mora (cidade/estado). No caso de algumas coisas que vimos, sequer é possível comprar no Brasil, então é preciso levar em conta o valor de ter algo indisponível por aqui — algo que não teríamos sem a ajuda de um redirecionador como a Zip4Me. 😀

Assim como o cliente faz a sua declaração aduaneira, também é de sua responsabilidade conhecer as leis alfandegárias do país de destino. Nesse caso, pode haver cobrança de ICMS sobre importação, caso você more em estados como RS, MG e SC — a média é de 18%. Para mais informações sobre o regime de tributação, acesse o site da Receita Federal.

Como sempre falamos, a Zip4Me tem um grande armazém que pode ir guardando os seus produtos por até três meses — prazo que é renovado a cada nova compra que você faz e manda entregar no seu endereço. Depois, você junta tudo num envio só para a sua casa. Então, já pode ir também fazendo suas comprinhas aos poucos, aproveitando inclusive promoções que rolam nos EUA.

Para saber e entender melhor como funciona o serviço da Zip4Me e como ela pode lhe ajudar, não deixe de conferir essa página.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo patrocinado, escrito de maneira independente pelo MacMagazine a partir de um acordo comercial com o anunciante, que não influenciou o conteúdo do post.