Aqara lança Curtain Driver E1, para automatizar suas cortinas

Quando pensamos em “casas do futuro”, muito provavelmente o que vem à sua mente são automatizações, a casa realizando ações sem que você sequer peça. Pois a Apple mesmo vem trazendo muitos aprimoramentos em software para alcançar esse futuro e, para agregar, as empresas de acessórios fazem a sua parte trazendo soluções para nossas casas.

É exatamente o que a Aqara tem feito e, agora, está aumentando a sua linha de automatização doméstica: ela acaba de lançar o Curtain Driver E1, para automatizar as suas tradicionais cortinas.

Com velocidade ajustável, as cortinas se abrirão ou fecharão simultaneamente com o Curtain Driver E1. Ele funciona com a maioria das cortinas do mercado, possuindo duas versões: uma para cortinas com haste e outra para cortinas com trilhos em U ou I. Ele permite que cortinas de até 12kg sejam puxadas graças ao seu motor silencioso e potente.

Para instalar, basta encaixá-lo na haste ou no trilho da cortina e… pronto! Com bateria de 6000mAh, ele dura até 12 meses entre cada recarga, e pode ser recarregada por uma porta USB-C.

O Curtain Driver E1 foi criado com base no protocolo Zigbee 3.0 e se conecta a outros diversos acessórios domésticos inteligentes através do hub Zigbee 3.0 (vendido separadamente). Em termos de compatibilidade, o acessório se conecta a ecossistemas de terceiros e a assistentes de voz, incluindo HomeKit, Siri, Alexa, Google Home, Google Assistant, IFTTT, e o novo padrão Matter — que já foi anunciado pela Apple e logo será lançado.

O acessório é equipado com um sensor de luz integrado o qual permite que a cortina se feche sozinha quando estiver muito clara. Você também pode, é claro, automatizá-lo para funcionar de acordo com condições específicas, como se fechar ou abrir em horários predefinidos, no nascer/pôr do sol, num determinado clima local e por aproximação (chegar ou sair de casa, por exemplo). Além de se conectar a outros dispositivos da Aqara, como um interruptor sem fio ou com a Camera Hub G3 para controlá-lo por gestos de mão.

Nós receberemos o produto para teste e, em breve, varemos um review dele. 😉

O Curtain Driver E1 está disponível para compra no site da Amazon por US$100 (versão de haste) e por US$90 (versão de trilho). Se você estiver nos Estados Unidos ou no Canadá, ainda pode aproveitar 20% de desconto com o cupom USCURTAIN ; se estiver na Alemanha, na Espanha, na França, na Itália ou no Reino Unido, use o cupom CURTAINUKEU — ambos são válidos somente hoje, 11 de julho.

Se você for membro do Amazon Prime, pode aproveitar possíveis descontos nos dias 12 e 13 de julho, quem sabe.

