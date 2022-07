iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 e tvOS 16 ganham betas públicas

Como esperado, a Apple liberou hoje as primeiras versões beta públicas do iOS 16 (compilação 20A5312j ), do iPadOS 16 (idem), do macOS Ventura 13 ( 22A5295i ), do watchOS 9 e do tvOS 16 ( 20J5328g ) para usuários em geral.

Pela primeira vez, também temos uma versão beta pública do Software do HomePod.

Para deixar todas as versões beta (para desenvolvedores e pública) disponíveis em pé de igualdade, a Apple liberou também versões revisadas das terceiras betas disponibilizadas para desenvolvedores na semana passada — as quais contam com as mesmíssimas compilações descritas acima.

Assim, quem estava ansioso para testar as novidades mas não é um desenvolvedor agora já pode se aventurar para experimentar — e testar, é claro — os novos sistemas.

Como sempre, é importante lembrar que, embora estejam disponíveis para todos, ainda estamos falando de versões de testes — geralmente acompanhadas de uma série de bugs, falhas e afins. Por isso, fica a recomendação para evitar a instalação dessas versões em seus aparelhos principais.

Confira, a seguir, o que fazer para instalar corretamente as versões de testes e, assim, evitar qualquer dor de cabeça! 🙂

Como se preparar

Antes de tudo, é preciso fazer parte do Apple Beta Software Program — programa totalmente gratuito que dá acesso às versões de testes do sistemas da Maçã. Após se cadastrar, verifique se seu dispositivo é compatível com o iOS 16, o iPadOS 16, o macOS Ventura 13, o watchOS 9 e/ou o tvOS 15.

Backup

Antes de partir para a instalação em si, é extremamente recomendado que você realize um backup de segurança do seu dispositivo. Isso se dá pois, caso algo aconteça de errado com a instalação (ou você simplesmente se arrependa), seus dados não serão perdidos.

No iOS/iPadOS, é possível fazer um backup tanto pelo iCloud quanto pelo computador. Vale sempre lembrar que os backups feitos no Mac/PC podem ser criptografados e, portanto, incluir dados de saúde, atividade e do Chaves do iCloud.

Já no macOS, a forma mais prática e rápida de fazer um backup é pelo Time Machine, como explicamos nesse vídeo.

Como instalar as betas

Feito tudo isso, é hora de partir para a parte mais crítica desse processo todo: a instalação. Com seu cadastro no Apple Beta Software Program devidamente feito, acesse essa página diretamente do iPhone, do iPad ou do Mac em que a versão beta será instalada e siga o passo a passo exibido. No caso do Apple Watch, esse processo deve ser feito pelo iPhone com o qual o relógio está emparelhado.

No iOS/iPadOS

No iOS/iPadOS, você será instruído a instalar um perfil de testes em seu aparelho. Feito isso, basta ir em Ajustes » Geral » Atualização de Software e instalar a atualização normalmente.

No macOS

No macOS, após seguir o passo a passo citado anteriormente, você terá baixado o instalador macOS Public Beta Access Utility. A partir daí, execute-o e siga as instruções que aparecerão na tela e a versão beta pública já deverá aparecer.

Feito isso, vá em Preferências do Sistema » Atualização de Software, instale a nova versão e… pronto! Assim como nos outros sistemas citados acima, você também vai poder testar as versões beta subsequentes até que os sistemas sejam lançados oficialmente — o que deverá ocorrer em setembro/outubro.

No watchOS

Para fazer isso no watchOS, é preciso ir (ainda no iPhone) em Ajustes » Geral » Perfis & Gerenciamento de Dispositivos, tocar no perfil e selecionar “Instalar”. Por fim, siga as etapas na tela para concluir a instalação.

No tvOS

No tvOS, vá até Ajustes » Contas, selecione a opção “ID Apple” e assine pelo menos uma das contas usadas (como iCloud, iTunes e App Store ou Game Center) com o mesmo ID Apple usado para se inscrever no programa de betas. Em seguida, vá em Ajustes » Sistema » Atualização de Software e ative as atualizações beta públicas.

Bons testes! 👨‍💻