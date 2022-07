Leilão da Receita Federal tem MacBook Air por R$3 mil e mais

A Receita Federal está de volta com mais um de seus leilões de produtos que entrariam de forma irregular no país, geralmente apreendidos em aeroportos e fronteiras. Desta vez, os lotes disponíveis estão concentrados no estado de São Paulo e trazem alguns produtos Apple.

Ao todo temos 206 lotes, sendo que 5 deles contêm produtos da Maçã. Como de costume, ressaltamos que, em certos casos, a Receita não especifica modelos ou versões de determinados itens incluídos nos lotes — e alguns dos produtos podem ser usados, vir sem caixa ou até mesmo sem acessórios.

Sabendo disso tudo, vamos aos lotes que contêm aparelhos da Apple:

Lote Produtos da Apple Valor mínimo 1 2x iPhone 7 de 32GB

Outros acessórios de proteção R$2.500 56 2x iPhone 6s Plus R$1.500 57 3x iPhone 6s R$1.300 58 3x iPhone 6s

3x Apple Watch Series 3 R$2.800 204 1x iPad de 32GB (modelo não especificado)

1x MacBook Air de 256GB (modelo não especificado) R$3.000

Como participar

Todo o processo é feito de forma digital. Os interessados em adquirir tais itens precisam ter um CPF válido e um certificado digital válido, via acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) — o qual será utilizado para acessar o site corretamente e poder participar de tudo. Os lotes estão disponíveis para lances de pessoas físicas e jurídicas.

Os produtos disponíveis no leilão não possuem garantia para consertos e/ou futuras trocas. A Receita Federal também não garante que todos os produtos leiloados estejam funcionando perfeitamente.

As propostas se iniciarão no dia 18 de julho às 8h e podem ser enviadas para análise até 26/7 às 18h; as melhores serão selecionadas para participar do pregão online, o qual está previsto para o dia 27/7, às 10h.

Os vencedores dos leilões deverão retirar os produtos pessoalmente nos locais indicados no edital do processo, o qual você pode encontrar nessa página da Receita Federal.

