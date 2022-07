MacBook Air (M2) empata com o MacBook Pro (M2) em testes

A Apple deu início à pré-venda do MacBook Air com chip M2 na última sexta-feira (8/7) ao redor do mundo e, no mesmo dia, já pipocou o resultado de um benchmark mostrando toda a potência do nova máquina.

Em uma publicação no Twitter, o usuário Mr. Macintosh mostrou um resultado do Geekbench 5 do novo MacBook Air (com 16GB de memória unificada). De acordo com o teste, o computador alcançou 1.899 pontos no teste single-core e 8.965 pontos no multi-core.

The first 2022 M2 MacBook Air Geekbench 5 benchmark!https://t.co/JJQLRq5sX3 pic.twitter.com/lU4aTAKw0n — Mr. Macintosh (@ClassicII_MrMac) July 8, 2022 O primeiro benchmark Geekbench 5 em 2022 do MacBook Air com chip M2!

Comparando com as pontuações que vimos anteriormente no benchmark do MacBook Pro com chip M2, percebemos que elas são quase as mesmas — o que nos leva a concluir que o desempenho é praticamente idêntico. Ainda assim, como o modelo Air não tem ventoinha, pode ser que o modelo Pro ofereça uma performance melhor em determinadas circunstâncias.

Relembrando a primeira versão do Apple Silicon, as máquinas equipadas com M1 tiveram uma pontuação média de 1.706 no single-core, enquanto no multi-core foi de 7.420. Nesse último, portanto, mostra que o M2 é cerca de 20% mais rápido que a geração anterior.

É bom lembrar também que as pontuações são maiores até do que o Mac Pro de entrada, o famoso “ralador de queijo”, o qual é equipado com um processador defasado (Intel Xeon X de 8 núcleos) e é o membro mais caro de toda a linha de Macs (custa US$6.000 nos Estados Unidos e R$63.000 no Brasil). Com essa comparação, talvez possamos nos acalentar com a boa notícia de que, com os novos Apple Silicon, os computadores mais potentes parecem estar “mais acessíveis”.

Agora, a pergunta que não quer calar, é se o novo MacBook Air com SSD de 256GB está equipado com apenas um único chip de armazenamento NAND, como vimos com o MacBook Pro (M2). Isso porque, em vez de equipar os computadores com dois chips NAND de 128GB, a Maçã optou por apenas um módulo de 256GB, comprometendo o desempenho geral da máquina. Em breve surgirão mais testes e, certamente, a iFixit desmontará o computador para acabar com as nossas dúvidas.

