Música: como personalizar a aba/barra lateral [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo Música (Music) permite que você mantenha armazenadas todas as suas músicas baixadas/compradas, além daquelas que você costuma ouvir no Apple Music, o serviço de streaming de músicas da Maçã.

Para que você possa procurá-las mais facilmente, é possível usar os atalhos incluídos na aba “Biblioteca” do app para iPhones/iPads, ou na seção de mesmo nome (na barra lateral) do app Música do macOS.

Você pode, por exemplo, adicionar “Músicas”, “Gêneros” ou “Adições Recentes”, por exemplo”. A seguir, veja como personalizar essa área no app!

Como personalizar a aba “Biblioteca” do app Música para iPhones/iPads

Abra o app Música e toque na aba “Biblioteca”. Em seguida, vá até “Editar” (no canto superior direito) e mantenha marcadas apenas as categorias que quiser incluir.

Você também pode, se quiser, reordená-las. Para isso, basta manter o toque sobre o botão com três risquinhos e deslizá-lo até o novo local desejado. Quando tiver finalizado, toque em “OK”.

Como personalizar a seção “Biblioteca” do app Música para Mac

Com o app Música aberto, passe o mouse sobre a seção “Biblioteca”, na barra lateral esquerda. Clique, então, em “Editar” e marque apenas as categorias que quiser.

Para reordená-las, arraste uma delas até o local desejado. Quando tiver finalizado, clique em “OK”.

Bem fácil, não?! 🎶