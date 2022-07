Pages, Numbers e Keynote: como bloquear um documento [Mac]

Se você acompanha as nossas dicas sobre o pacote de aplicativos iWork (composto pelos apps Pages, Numbers e Keynote), deve se lembrar de uma em especial, a qual permite que você proteja os seus documentos com uma senha. Isso impede que pessoas estranhas possam ter acesso a eles, por exemplo.

Publicidade

Além dessa opção, esses três apps também possibilitam que você simplesmente bloqueie documentos — e, com isso, impeça que eles sejam editados, movidos, apagados ou renomeados de forma acidental.

A seguir, veja como é superfácil fazer isso nesses apps para o macOS!

Com um documento aberto no Pages, no Numbers ou no Keynote, clique no nome do documento (na parte superior da janela) e marque a caixa de seleção “Bloqueado”. Por fim, clique fora da janela para fechá-la e salvar essa alteração.

Com isso, ao abrir o Finder e selecionar o local onde você salvou o documento, a miniatura dele aparecerá com um ícone de um cadeado, no canto inferior esquerdo.

Fácil, né?! 👨‍💻