Pages, Numbers e Keynote: como salvar um modelo de documento [Mac]

O pacote de aplicativos iWork (composto pelos apps Pages, Numbers e Keynote) permite que você crie documentos de texto, planilhas e apresentações de um jeito superfácil — usando as ferramentas criativas disponibilizadas pela Apple.

Publicidade

Há diversos modelos de documentos disponibilizados mas, se você quiser, é possível criar um personalizado e, posteriormente, mantê-lo salvo para usar nas próximas vezes. Isso acaba sendo muito útil para quem quer usá-lo como base, por exemplo.

Veja, a seguir, como salvar um documento como um modelo personalizado no Pages, no Numbers e no Keynote do Mac!

Com o documento aberto em um dos três aplicativos, vá até Arquivo » Salvar como Modelo… (no caso do Pages ou do Numbers) ou “Salvar Tema” (no caso do Keynote). Em seguida, escolha “Adicionar ao Seletor de Modelos”, digite o nome que desejar e pressione return .

Com isso, o modelo personalizado ficará localizado na seção “Meus Modelos” (no Pages ou no Numbers) ou em “Meus Temas” (no caso do Keynote).

Publicidade

Para apagar ou renomeá-los posteriormente, clique com o botão direito do mouse em cima dele (no seletor de modelos) e escolha “Renomear” ou “Apagar”.

E no iPhone/iPad?

Apesar de não haver uma maneira de salvar um documento de um desses três aplicativos como modelo na versão para iPhone/iPad, você ainda pode facilmente acessar aqueles que foram criados no Mac diretamente pelo seletor de modelos.

Já conhecia esse recurso por aí? 😊