Vendas de Macs caíram no 2º trimestre de 2022, aponta IDC

O mercado mundial de computadores teve, por dois anos consecutivos, uma taxa de aumento grande. Tudo leva a crer que a razão disso tenha sido a pandemia, quando muitos precisaram trabalhar remotamente a partir de seus próprios computadores. O ano de 2022, entretanto, tem demonstrado quedas nesse mercado, e a Apple sofreu com o baque.

Dados da International Data Corporation (IDC) mostraram que as vendas globais de computadores caíram 15,3% no comparativo ano a ano, para 71,3 milhões de unidades no segundo trimestre de 2022.

Essa é a segunda queda consecutiva depois dos prósperos dois anos. A empresa de análise afirma que a queda foi pior que a prevista por conta do lockdown na China, que é a grande fornecedora de componentes.

Os temores de uma recessão continuam aumentando e enfraquecendo a demanda em todos os segmentos. A demanda do consumidor por PCs enfraqueceu no curto prazo e corre o risco de perecer no longo prazo, à medida que os consumidores ficam mais cautelosos com seus gastos e, mais uma vez, se acostumam à computação em vários tipos de dispositivos, como telefones e tablets. Enquanto isso, a demanda tem ficado mais robusta, embora também tenha diminuído à medida que as empresas postergam as compras. —Jitesh Ubrani, gerente de pesquisa de dispositivos móveis de rastreamento da IDC

Ainda que o fornecimento de peças seja um problema, a alcunha de “queda” se deve mais ao comparar esses números aos da pandemia, quando atingiram 74 milhões de unidades no segundo trimestre de 2020. Se voltarmos para como estava o mercado em 2018 (62 milhões) e 2019 (65 milhões), no mesmo período, vemos que há até um bom crescimento. Portanto, essa queda pode demonstrar apenas o mercado retornando ao seu estado normal, pré-pandemia.

Quanto ao ranking, os três primeiros lugares se mantiveram em comparação ao ano passado: a Lenovo continua na liderança, seguida pela HP; a Dell continuou em terceiro lugar. O Grupo Acer pegou o quarto lugar, enquanto a Apple desceu de quarto para quinto, ficando empatada com a ASUS.

Apesar da queda da Maçã no ranking, a IDC “espera que a Apple aumente sua produção no segundo semestre do ano”. Como a empresa só lançou agora seus novos MacBooks Air e Pro de 13″ (com chip M2), pode ser que a história seja diferente na análise de vendas do próximo trimestre.

