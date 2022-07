Apple e empresa de Jony Ive encerram parceria

Em 2019, nós noticiamos a surpreendente saída de Jony Ive da Apple, empresa que contou com seu trabalho na criação de produtos icônicos como Macs, iPods, iPhones, etc. Mas a saída do designer não foi de todo traumática, visto que ele fundou uma empresa independente e firmou um acordo com a Maçã, a qual viria a se tornar sua principal cliente.

Mesmo com o desejo expresso por Tim Cook de trabalhar com Ive por muito tempo no futuro e de evoluir o relacionamento entre as partes, o acordo firmado com a empresa do designer (a LoveFrom) chegou ao fim. A notícia foi dada pelo The New York Times, que confirmou o fim da parceria.

Segundo o jornal, as duas partes se reuniram nas últimas semanas para discutir uma renovação e chegaram ao consenso de que não deveriam prorrogar o acordo. Executivos da Maçã chegaram a questionar quanto estava sendo pago a Ive e também ficaram frustrados com a contratação de nomes pela companhia do agora ex-funcionário.

Além disso, Ive queria ter liberdade de negociação com novos clientes sem precisar da autorização da Apple, a qual continuará contando com Jeff Williams (seu atual diretor de operações) como responsável por supervisionar as equipes de design.

A atual equipe, vale ressaltar, conta com Evans Hankey liderando o design industrial e Alan Dye comandando o design de software. Em paralelo, a equipe de marketing de produtos da Maçã, que é liderada pelo vice-presidente sênior de marketing Greg Joswiak, assumiu recentemente um papel central na escolha dos produtos.

Quanto à empresa de Ive — que, assim como a Apple, se recusou a comentar o fim do contrato —, haverá uma continuidade nos trabalhos com clientes como Airbnb e Ferrari.