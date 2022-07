Apple libera versões RC do iOS 15.6, do iPadOS 15.6, do macOS 12.5, do watchOS 8.7 e do tvOS 15.6

Dando sequência ao seu cronograma de testes, a Apple disponibilizou hoje para desenvolvedores as versões Release Candidate do iOS 15.6 (compilação 19G69 ), do iPadOS 15.6 (idem), do macOS Monterey 12.5 ( 21G69 ), do watchOS 8.7 ( 19U66 ) e do tvOS 15.6 ( 19G69 ).

Ou seja, se tudo der certo e nenhum bug grave for encontrado, essas deverão ser as versões finais dos sistemas que a Apple disponibilizará para usuários — quem sabe na semana que vem.

Essas versões não contam com grandes mudanças justamente pois a Apple já está testando seus próximos sistemas operacionais — iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura 13, watchOS 9 e tvOS 16, os quais estão agora na terceira versão beta e deverão ser lançados para o grande público em setembro/outubro. Os novos sistemas, inclusive, podem agora ser testados pelo grande público através do Apple Beta Software Program.

As versões RC do iOS 15.6, do iPadOS 15.6, do macOS 12.5, do watchOS 8.7 e do tvOS 15.6 deverão aparecer em breve, também, no programa de testes público da Apple.