Aproveite as ofertas do Amazon Prime Day 2022 no Brasil!

Chegou o Prime Day 2022! O evento, considerado uma tradição da Amazon, é um dos mais aguardados pelos consumidores que querem economizar uma boa grana em produtos de diversas categorias.

Neste ano, não poderia ser diferente. A varejista está trazendo bons descontos em produtos e acessórios da Apple e outros eletrônicos em geral.

Durante os dois dias do evento (12 e 13 de julho), selecionaremos aqui no MacMagazine os principais destaques dessas ofertas, sempre mantendo este artigo atualizado. Assim, você não corre o risco de perder nenhuma boa oportunidade!

Então já sabe: guarde este post nos seus favoritos e abra-o de vez em quando para acompanhar as novidades! 😉

Amazon Echo Dot (3ª geração)



De R$349 por R$149 em até 7xhttps://t.co/fqmUEwfaqp



Amazon Echo Dot (3ª geração)

De R$349 por R$149 em até 7xhttps://t.co/fqmUEwfaqp

— MM Ofertas (@MMOfertas) July 11, 2022

Amazon Kindle (10ª geração)



De R$449 por R$319https://t.co/UXghWrw4xe



Amazon Kindle (10ª geração)

De R$449 por R$319https://t.co/UXghWrw4xe

— MM Ofertas (@MMOfertas) July 11, 2022

Amazon Echo Dot (4ª geração)



De R$399 por R$249https://t.co/htS5gOkCj6



Amazon Echo Dot (4ª geração)

De R$399 por R$249https://t.co/htS5gOkCj6

— MM Ofertas (@MMOfertas) July 11, 2022

Smart Folio para iPad mini (6ª geração)



De R$611 por R$449 em até 10xhttps://t.co/hzWPgvoDMT



Smart Folio para iPad mini (6ª geração)

De R$611 por R$449 em até 10xhttps://t.co/hzWPgvoDMT

— MM Ofertas (@MMOfertas) July 12, 2022

Amazon Echo Show 5 (2ª geração)



De R$599 por R$399 em até 12xhttps://t.co/973DqdtzwU



Amazon Echo Show 5 (2ª geração)

De R$599 por R$399 em até 12xhttps://t.co/973DqdtzwU

— MM Ofertas (@MMOfertas) July 12, 2022

Amazon Fire TV Stick 4K



De R$449 por R$329 em até 12xhttps://t.co/zHD0WGNP15



Amazon Fire TV Stick 4K

De R$449 por R$329 em até 12xhttps://t.co/zHD0WGNP15

— MM Ofertas (@MMOfertas) July 12, 2022

Lâmpada inteligente Philips Hue White & Color Ambiance



De R$359,99 por R$234,50 em até 7x https://t.co/SbCHHIRTyZ



Lâmpada inteligente Philips Hue White & Color Ambiance

De R$359,99 por R$234,50 em até 7x https://t.co/SbCHHIRTyZ

— MM Ofertas (@MMOfertas) July 12, 2022

Amazon Echo Show 15



De R$1.899 por R$1.499 em até 12xhttps://t.co/mC6YyRV3dN



Amazon Echo Show 15

De R$1.899 por R$1.499 em até 12xhttps://t.co/mC6YyRV3dN

— MM Ofertas (@MMOfertas) July 12, 2022

Carregador de parede de 20W com saída USB-C da i2GO



De R$99,90 por R$55,90https://t.co/uCNvaDT0rM



Carregador de parede de 20W com saída USB-C da i2GO

De R$99,90 por R$55,90https://t.co/uCNvaDT0rM

— MM Ofertas (@MMOfertas) July 12, 2022

Para aproveitar as ofertas do Prime Day, você precisa ser um assinante do Amazon Prime (plano mensal ou anual que dá direito a ofertas com frete grátis, aos títulos do Prime Video, ao Music Prime e ao Prime Reading).

Há duas opções de assinaturas disponibilizadas: a mensal, ao custo de R$14,90, ou a anual, que sai por R$119. A boa notícia é que você pode experimentá-lo gratuitamente por 30 dias.

Aproveitem! 🛍

