Bluetooth LE Audio é oficializado; veja vantagens e melhorias

Caminhamos para um mundo cada vez mais sem fio. Hoje podemos enviar arquivos ou até de realizar recargas dessa forma, mas há bastante tempo os aparelhos já utilizavam essa tecnologia para enviar áudio para outros dispositivos sem a necessidade de usar nenhum cabo. Agora, isso será aprimorado ainda mais com o novo Bluetooth LE Audio.

O “LE” presente no nome significa Low Energy (ou “baixa energia”), que evoca sua eficiência energética, uma das características da atualização. Além disso, o novo protocolo terá uma qualidade de som melhor e — algo muito esperado — a possibilidade de se conectar a um número “ilimitado” de dispositivos em um só aparelho.

O Bluetooth LE Audio foi anunciado em 2020 e a previsão era de que novos dispositivos com suporte a ele chegariam nesse mesmo ano. Entretanto, como o mundo ficou de cabeça para baixo com a pandemia, somente este ano aparecerão os primeiros dispositivos compatíveis, de acordo com a Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Hoje é um dia de orgulho para a comunidade de membros da Bluetooth SIG. Nossos membros superaram os muitos desafios colocados a eles nos últimos anos para concluir o maior projeto de desenvolvimento de especificações da história do Bluetooth SIG. O LE Audio amplia os limites do que é possível para o mercado de áudio sem fio. —Mark Powell, CEO da Bluetooth SIG

Como comentou Powell, de fato a tecnologia trará muitos benefícios. Um deles, inclusive, já foi avistado na atualização de firmware dos AirPods Max e possivelmente equipará os AirPods Pro de segunda geração: o LC3 ), projetado para transmitir áudio de maneira mais eficiente. Ou seja, teremos uma qualidade de áudio muito mais alta, mas com a mesma taxa de bits. Isso ajudará também a diminuir o consumo de energia, o que dará uma vida útil maior à bateria dos dispositivos.

Outro aspecto em que o Bluetooth LE Audio melhorará a experiência do usuário é através do recurso Auracast Broadcast Audio, no qual diversos dispositivos poderão se conectar a uma só fonte. Um exemplo de uso real seria ouvir algum conteúdo na TV ou no smartphone com outras pessoas em dispositivos diferentes (mas ouvindo a mesma coisa). No site oficial, a Bluetooth SIG afirma que os usuários poderão encontrar essas conexões como fazem com Wi-Fi — e até mesmo se conectar usando um código QR ou mesmo por NFC .

O Multi-Stream Audio é outra nova função, o qual permitirá a transmitir e sincronizar os dispositivos de maneira independente. Fones sem fio intra-auriculares, por exemplo, poderão ser conectados a um smartphone simultaneamente, em vez de só um lado se conectar ao dispositivo e depois parear com o outro lado. Isso aprimorará o que é enviado para os canais direito e esquerdo de um fone, resultando em uma experiência superior de áudio estéreo. Por fim, todos esses recursos também trarão uma experiência muito superior para quem utiliza aparelhos auditivos.

Por enquanto, não há como sabermos se somente novos dispositivos contarão com a tecnologia. Como apontado no site da Bluetooth SIG, pode ser que já existam dispositivos que suportam o Bluetooth LE Audio no mercado, apesar de as fabricantes não listarem.

