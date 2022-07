Chrome apresenta bug que pixeliza ícones em Macs M1

O Google Chrome e softwares baseados na mesma arquitetura estão apresentando um problema em Macs com o processador M1. Conforme relatado no blog Chromium, em março, diversos ícones no navegador estão ficando pixelizados após ativar a opção “Usar aceleração de hardware quando disponível”.

Publicidade

Ironicamente, essa função usa uma técnica chamada multisample anti-aliasing (MSAA), que consiste justamente em suavizar o contorno e retirar serrilhados. Ela também é utilizada em jogos e outros programas. Nesse caso, porém, ela aparenta estar gerando o efeito contrário ao esperado.

As imagens abaixo mostram a diferença de um ícone com a opção ativada e desativada, respectivamente.

Nas últimas horas, usuários do Reddit relataram que continuam passando pelo mesmo bug identificado em março. Vários dizem que já tinham visto isso e perceberam, com a discussão, que não são os únicos a enfrentar o problema.

Publicidade

Um deles compartilhou a comparação abaixo entre o Chrome e o Safari com a opção de aceleração de hardware ligada e desligada.

Conforme ressaltou o iPhone in Canada, o bug pode ser resultado da falta de suporte do M1 ao MSAA de 8x, já que o processador suporta a técnica apenas até 4x. Assim, o Google precisa usar outro anti-aliasing que não cause o problema, bem como ser mais célere na resolução do problema — que já dura alguns meses.

Você já se deparou com isso?