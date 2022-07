Como instalar a versão beta pública do Software do HomePod

Antes de lançar as versões finais dos seus sistemas operacionais, a Apple aproveita para lançar as chamadas betas públicas. Por meio delas, usuários “comuns” (que não são desenvolvedores) podem testar, na prática, todos os novos recursos das próximas versões dos softwares da Maçã.

Até o ano passado, a Apple limitava essas versões públicas a usuários do iOS, do iPadOS, do macOS, do watchOS e do tvOS. Nesse ano, porém, ela também passou a incluir o único sistema que faltava: o Software do HomePod.

Pois se você está querendo se aventurar no mundo das betas e quer instalar essa versão de testes do sistema operacional no seu alto-falante inteligente, chegou ao artigo certo.

Antes de mais nada, um aviso importante. Como notou o 9to5Mac, a versão beta pública não está disponível para os HomePods originais (aqueles lançados em 2018), o que significa que somente os donos de HomePods mini poderão instalar essa versão de testes.

Dito isso, veja como fazer esse procedimento por aí! 🎵

Antes de mais nada, o seu iPhone ou iPad precisa necessariamente estar rodando a versão beta pública do iOS 16 ou do iPadOS 16.

Feito isso, abra o app Casa, vá até “Ajustes da Casa”, em Atualizações de Software » Atualizações do HomePod Beta e ative o toggle ao lado do HomePod que deseja receber as versões beta públicas do sistema.

Com isso, o seu HomePod mini receberá a versão beta pública mais recente (caso a opção de atualização automática esteja ativada nos ajustes das atualizações).

Caso queira verificar isso de forma manual, abra o app Casa e vá em Ajustes da Casa » Atualização de Software.

E se eu mudar de ideia?

A qualquer momento, você pode escolher se deseja parar de receber as versões beta públicas do Software do HomePod. Para isso, basta voltar à mesma seção e desativar o botão ao lado do HomePod.

Caso queira voltar a usar a última versão estável disponibilizada pela Apple, uma boa ideia pode ser restaurá-lo com o auxílio de um Mac ou um PC. Conforme já mostramos por aqui, o processo é supersimples.

E você, vai se aventurar nessa?! 😝