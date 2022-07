Como pausar as notificações push do Instagram [iPhone]

Não é exagero afirmar que o Instagram é uma das redes sociais mais usadas atualmente. Graças ao seu alcance, impulsionado certamente depois da compra do aplicativo pela Meta (ex-Facebook), milhões de pessoas usam as ferramentas disponibilizadas por lá — como os Reels e Stories, por exemplo.

Por justamente possuir tantos recursos, pode ser que em certos momentos, você queira dar uma pausa no recebimento das notificações push — como aquelas de novos comentários ou seguidores.

A boa notícia é que a rede oferece uma opção para que você pause todos esses tipos de notificações por um período específico. Veja, a seguir, como fazer isso no app para iPhones!

Com o Instagram aberto, toque na sua foto (no canto inferior direito), naquele representado por três risquinhos (no canto superior direito) e vá em “Configurações”. Em seguida, toque em “Notificações” e ative “Pausar tudo” (a primeira opção). Por fim, escolha o período que não deseja receber esses avisos: 15 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas ou 8 horas.

A qualquer momento, caso queira desativar essa pausa, basta voltar nesta página e desativar “Pausar tudo”. O Instagram deixa claro que, apesar de as notificações push serem pausadas, você ainda poderá conferi-las caso abra o app de forma manual.

Fácil, não é mesmo?! 😉