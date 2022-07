★ Corrija praticamente qualquer problema do iOS com o FixGo

Se você é usuário de iPhone há mais tempo, provavelmente já enfrentou algum problema que tenha o feito pensar que seu aparelho não voltaria mais a funcionar, seja porque ele travou no logo da Apple ao ligar ou durante algum update.

Em determinados casos, diversos usuários também enfrentam problemas ao tentar realizar o downgrade do software do iPhone — principalmente em épocas de testes de novos sistemas, como o iOS 16 e afins. Mas e se eu lhe disser que você pode resolver praticamente qualquer erro e recuperar o sistema do seu iPhone facilmente, em casa?

É aqui que entra o FixGo, da iToolab. Estamos falando de um poderoso software de recuperação do iOS — além do iPadOS e do tvOS —, o qual pode facilmente reparar erros de atualização do iPhone, como citamos, além de corrigir problemas de inicialização e até mesmo resetar dispositivos sem a necessidade da senha de bloqueio. E, sim, temos cupom de desconto para os leitores do MacMagazine! 🎉

O FixGo faz tudo isso sem que você perca dados do seu dispositivo — exceto se for necessário restaurá-lo. Basta conectar seu aparelho a um computador (Mac ou PC com Windows) e seguir as etapas (superdidáticas) na tela, simples assim.

Mais precisamente, o FixGo possui dois modos de operação: o padrão e o avançado. No primeiro, é possível corrigir de forma rápida e prática a maioria dos problemas no iOS/iPadOS/tvOS sem perda de dados.

Se o modo padrão não for suficiente para corrigir os problemas do seu dispositivo, você pode tentar usar o modo avançado — no qual o seu aparelho será completamente restaurado e, portanto, os dados serão apagados.

Vale notar que, em ambos os modos, os dispositivos serão necessariamente atualizados (caso não estejam) para a versão atual do seu respectivo sistema; além disso, o software removerá qualquer jailbreak instalado.

O FixGo também possibilita entrar e sair do modo DFU com apenas um clique de forma totalmente gratuita, tornando esse processo (traumático para alguns) bem mais simples.

Além de já estar otimizado para o iOS 16 (que já está na sua terceira versão de testes), o FixGo também permite, como falamos, fazer o downgrade para versões estáveis do sistema — bem como do iOS 15.6, cuja quinta versão beta foi lançada nesta semana.

Como dissemos, o FixGo é compatível tanto com macOS (versão 10.11 e posteriores) quanto Windows (7 e posteriores) e o download gratuito pode ser feito nessa página.

Para Mac, a versão completa do software está disponível a partir de US$36 mensais; para PCs com Windows, é possível obter uma licença a partir de US$30 mensais — e você pode obter 30% de desconto com o código PLAB30S ! 🤑

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo patrocinado, escrito de maneira independente pelo MacMagazine a partir de um acordo comercial com o anunciante, que não influenciou o conteúdo do post.