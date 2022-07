Dias após estrear, “Loot” é renovada para a 2ª temporada

Tendo estreado há poucos dias no catálogo do Apple TV+, a série “Loot” (“Fortuna”) foi renovada pelo serviço de streaming para uma segunda temporada.

Estrelada e produzida por Maya Rudolph (“Saturday Night Live”), a série — segundo a própria Apple — vem atraindo “audiência global” e sendo classificada pelos críticos como “hilária e emocionante”, bem como uma “sitcom de trabalho imensamente divertida”.

Além disso, a produção vem recebendo elogios pela performance do elenco, o qual conta com nomes como Michaela Jaé “MJ” Rodriguez (“Pose”), Joel Kim Booster (“Viper Club”), Nat Faxon (“Sunnyside”) e Ron Funches (“Undateable”).

Matt Cherniss, chefe de programação do Apple TV+, creditou o sucesso da produção ao trabalho tanto de Rudoph quanto dos criadores da série, Alan Yang e Matt Hubbard:

[A renovação se dá] graças a Maya, Alan, Matt e toda a incrivelmente talentosa equipe de elenco e criação de “Loot”, que criaram um programa repleto de personagens cativantes e momentos hilários e emocionantes ao longo de cada episódio.

A notícia da renovação de “Loot” se dá no momento em que a Apple ainda nem finalizou a exibição da primeira temporada. Já estão disponíveis cinco episódios da produção no Apple TV+, com outros cinco previstos para serem exibidos nas próximas sextas-feiras.

A renovação também chega poucos dias após o anúncio de um acordo de prioridade do Apple TV+ com a Animal Pictures, produtora dirigida por Rudolph, Natasha Lyonne e Danielle Renfrew Behrens.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

