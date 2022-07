Economize comprando no Amazon Prime Day dos EUA!

Além da Black Friday, outro evento que mobiliza os internautas é o Prime Day, da Amazon. Além de acontecer no Brasil, ele obviamente acontece nos Estados Unidos e em muitos outros países.

Por lá, é possível aproveitar as promoções em diversas categorias — dentre elas, produtos e acessórios da Apple, além de outros eletrônicos em geral.

Por isso mesmo, nós vamos garimpar aqui no MacMagazine as melhoras ofertas durante os dois dias do evento — que vai até amanhã, 13 de julho. Neste artigo, acompanhe os destaques!

Para economizar ainda mais nas suas compras, nós recomendamos utilizar o cartão da Nomad; já para enviar as suas encomendas dos EUA para o Brasil, conte sempre com a Zip4Me. 😄

Amazon Echo Buds (2ª geração)



De US$119,99 por US$69,99https://t.co/8mJdYkVg1i



Amazon Echo Buds (2ª geração)

De US$119,99 por US$69,99https://t.co/8mJdYkVg1i

— MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 11, 2022

Apple Watch Series 7 (GPS de 41mm)



De US$399 por US$279https://t.co/nyOOGQM2fn



Apple Watch Series 7 (GPS de 41mm)

De US$399 por US$279https://t.co/nyOOGQM2fn

— MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 12, 2022

Apple Watch Series 7 (GPS de 45mm)



De US$429 por US$309https://t.co/LcSKygIz8R



Apple Watch Series 7 (GPS de 45mm)

De US$429 por US$309https://t.co/LcSKygIz8R

— MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 12, 2022

Apple TV 4K de 32GB (2ª geração)



De US$179 por US$109https://t.co/2NaF8WEq91



Apple TV 4K de 32GB (2ª geração)

De US$179 por US$109https://t.co/2NaF8WEq91

— MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 12, 2022

Chaveiro de couro para AirTag



De US$35 por US$19https://t.co/Gb6m2UTccL



Chaveiro de couro para AirTag

De US$35 por US$19https://t.co/Gb6m2UTccL

— MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 12, 2022

Beats Fit Pro



De US$199,99 por US$159,95https://t.co/YQmjZifsxF



Beats Fit Pro

De US$199,99 por US$159,95https://t.co/YQmjZifsxF

— MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 12, 2022

Amazon Echo Dot (3ª geração)



De US$29,99 por US$17,99https://t.co/BuGWIAoFW2



Amazon Echo Dot (3ª geração)

De US$29,99 por US$17,99https://t.co/BuGWIAoFW2

— MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 12, 2022

Meta Portal 10”



De US$179,00 por US$34,99 https://t.co/ILBsfBOsZx



Meta Portal 10"

De US$179,00 por US$34,99 https://t.co/ILBsfBOsZx

— MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 12, 2022

Beats Solo3 Wireless



De US$199,95 por US$114,95https://t.co/Y7ehzBwdhV



Beats Solo3 Wireless

De US$199,95 por US$114,95https://t.co/Y7ehzBwdhV

— MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 12, 2022

Fone de ouvido Bose QuietComfort 45



De US$329 por US$229https://t.co/5cnUpnomvg



Fone de ouvido Bose QuietComfort 45

De US$329 por US$229https://t.co/5cnUpnomvg

— MM Ofertas EUA (@MMOfertasEUA) July 12, 2022

Para aproveitar as ofertas do Prime Day, você precisa ser assinante do Amazon Prime (plano mensal ou anual que dá direito a ofertas com frete grátis, aos títulos do Prime Video, ao Music Prime e ao Prime Reading).

Há duas opções de assinaturas disponibilizadas: a mensal, ao custo de US$14,99, ou a anual, que sai por US$139. A boa notícia é que você pode experimentá-lo gratuitamente por 30 dias.

Aproveitem! 💰

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.