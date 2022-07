Instagram bate TikTok em engajamento e perde em tempo de uso

A empresa de pesquisa Sensor Tower publicou uma análise sobre uso de aplicativos no segundo trimestre de 2022. Os dados revelam aspectos interessantes observados no período em questão com relação a apps como TikTok, Facebook, Instagram e WhatsApp, entre outros.

Publicidade

Em matéria de engajamento, o Instagram ocupou o primeiro lugar entre as redes sociais. Esse termo significa o número de pessoas que são considerados “power users” — isto é, aqueles abrem o app todos os dias. Mais precisamente, 39% das pessoas que usam o Instagram o fazem, enquanto no TikTok essa média é de 29%; no Facebook, 27% e, no Snapchat, 26%.

Apesar de ser o app mais aberto diariamente, isso não significa que o Instagram lidera em tempo de uso. Nesse ponto, o TikTok supera com folga não apenas o rival, mas todos os outros, ficando em primeiro lugar. Mais precisamente, os usuários gastaram, em média, 95 minutos na rede social chinesa no segundo trimestre do ano, como pode ser visto no gráfico abaixo.

Nessa categoria, o Instagram ficou em terceiro lugar, com 51 minutos gastos em média no app; o YouTube figurou em segundo (74 minutos); o Facebook veio em quarto (49 minutos), seguido pelo Twitter (29 minutos). Aqui vemos que as pessoas, apesar de abrirem o Snapchat numa frequência regular, passam relativamente pouco tempo no aplicativo — cerca de 21 minutos por dia, em média.

Publicidade

Os dados mostram o grande sucesso do TikTok em atrair os usuários a passar bastante tempo rolando a linha do tempo e assistindo aos vídeos da plataforma. Como mostramos, a rede já criou até um aviso para quando alguém possa ter passado tempo demais de uma só vez.

Além disso, esse sucesso demonstra a limitação de estratégias de enfraquecimento do TikTok, motivadas por desconfianças dos Estados Unidos quanto à segurança dos dados dos usuários, por exemplo. Ainda que seus dados possam estar em risco, as pessoas seguem utilizando a rede social da ByteDance, que manteve o posto de app mais baixado no último trimestre.

via Matt Navarra