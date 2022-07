Instagram permitirá fazer lives em desktops via apps como OBS

Atualmente, o Instagram Live é uma das ferramentas mais usadas por influenciadores para fazer transmissões ao vivo. Mas ele acaba sendo um pouco limitado no que se refere a versatilidade, visto que depende exclusivamente da câmera do celular para realizar as lives.

Porém, a Meta está tentando mudar essa realidade e permitirá fazer transmissões ao vivo direto de um computador com o Live Producer. O melhor é que as lives serão feitas usando um software dedicado a streaming — como OBS Studio, StreamYard ou Streamlabs.

De acordo com o Instagram, isso possibilitará a adoção de recursos de produção para além da câmera do smartphone — como a inclusão de câmeras adicionais e microfones externos. Obviamente, você também poderá usar os recursos de sobreposição e filtros presentes nesses apps.

A transmissão só poderá ser iniciada pela versão web do Instagram e, obviamente, você precisará do aplicativo para streaming instalado no seu computador. No site, você deverá clicar no botão para adicionar uma nova postagem e selecionar a opção “Live” (“Ao Vivo”).

Após adicionar um nome para a transmissão, você receberá uma URL exclusiva, bem como uma chave de transmissão, as quais deverão ser coladas no software de streaming no campo para a criação de um “RTMP personalizado”.

Depois disso, é só iniciar a transmissão no aplicativo e voltar ao site do Instagram, onde poderá ser vista uma prévia das imagens transmitidas. Aí, o usuário poderá ou iniciar uma live ou “treinar” — opção essa que não exibirá nada para os seguidores.

Como está em fase de testes, o Instagram Live Producer ainda não está disponível para todos os usuários — e, curiosamente, o post sobre a novidade saiu do ar há algumas horas (será que foi anunciada sem querer?). Por acaso ele já apareceu para alguém por aqui?