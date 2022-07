mophie lança carregador duplo speedport 45 com cabo USB-C

Quando a Apple lançou seus novos MacBooks (M2), ela trouxe também um carregador duplo. Entrando nessa moda, agora a mophie, famosa empresa de acessórios, está lançando sua versão de carregador duplo, o speedport 45 com cabo USB-C.

O carregador com duas entradas USB-C da Apple conta com 35W de potência. A mophie, por sua vez, oferece mais benefícios em seu acessório: o speedport 45, como seu próprio nome sugere, tem 45W de potência. Assim, se dois dispositivos forem conectados juntos, ele pode chegar a carregar um a 25W e outro a 20W, por exemplo.

Outro benefício que a mophie oferece junto é um cabo. Entretanto, não há opção de cabo Lightning, somente um com USB-C/USB-C. Feito de materiais recicláveis, o adaptador é compacto e leve, e possui pontas dobráveis.

Com a tecnologia de nitreto de gálio (GaN), o speedport 45 consegue carregar um iPhone 13 de 0 a 80% em 60 minutos, aproveitando ao máximo a eficiência energética e recarga rápida. O acessório também pode ser usado para recarregar um MacBook Air, um iPad ou qualquer dispositivo com conector USB-C — pensando no cabo que vem com ele, claro.

Por fim, o que pode atrair mais além dos benefícios é o preço. Enquanto a Apple cobra US$60 (R$590 aqui no Brasil) pelo seu adaptador de força, o speedport 45 está sendo vendido tanto no site da mophie quanto no da Apple por US$50.

