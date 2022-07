Plano do Google One ganha recursos avançados do Meet

O Google anunciou nesta semana que algumas funções do serviço de videochamadas Meet antes apenas disponíveis para contas do Workspace serão liberadas para assinantes do Google One — similar ao iCloud+.

Há, no entanto, um porém: não é qualquer plano que terá acesso — apenas o Premium, mais caro, o qual oferece 2TB de armazenamento e que custa R$35/mês ou R$350/ano.

Ainda assim, os recursos são interessantes: chamadas de até 24 horas (atualmente há um limite padrão de 1 hora), filtro de ruídos e a adorada função de gravar reuniões. As três funções estarão disponíveis no Google Meet para quem assinar o plano mais avançado do Google One.

De manter contato com entes queridos a aprender novas habilidades, videochamadas tornaram-se uma parte central de nossas vidas cotidianas. Para ajudar membros do Google One a se manterem conectados, estamos oferecendo recursos de ligação por vídeo melhorados do Google Meet no Google Workspace. —Esteban Kozak, diretor de gerenciamento de produto do Google One.

Por incrível que pareça, o Brasil está no grupo de países que receberão a novidade de início. Os demais são: Estados Unidos, Canadá, México, Japão e Austrália. O Google afirmou que os novos recursos já estão sendo liberados hoje nesses países.

Algo interessante é que, segundo a empresa, outras funções exclusivas do Workspace deverão ser liberadas com o tempo para aqueles que tenham aderido ao plano de assinatura. Além do Google Meet, o Gmail e a Agenda foram citados como exemplos de produtos que verão essas novidades.

