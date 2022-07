Promoções na App Store: Currency, AWS Certified Architect, Element e mais!

Nesta terça-feira, confira e aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

Nosso destaque do dia fica por conta do aplicativo Currency. Desenvolvido por Nuno Coelho Santos, trata-se de um conversor de unidades com múltiplas aplicações!

Simples, o aplicativo conta com uma bela interface, modo offline e suporta mais de 160 moedas, sem opções desnecessárias e preparado para todos os tamanhos de tela de iPhone.



Nota na App Store

Minha nota

Adicione ou subtraia valores em moedas diferentes. Desta forma, é fácil saber quanto dinheiro tem no total quando utiliza várias moedas diferentes.

Confira um vídeo dele:

Ótimo conversor, uma oferta imperdível!

Publicidade

Abaixo outros aplicativos que, juntos, somam mais de R$60 em descontos:

Apps para iOS/iPadOS

Utilitário educacional.

Jogo de estratégia.

Utilitário para horas trabalhadas.

Arte com fotos.

App para macOS

Jogo de estratégia.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 😃