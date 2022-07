Spotify libera podcasts em vídeo no Brasil

Em 2021, o Spotify lançou a possibilidade de publicar podcasts em vídeo (videocasts) na plataforma em alguns países. Agora, isso está sendo expandindo para o Brasil e para mais cinco países: Alemanha, Espanha, França, Itália e México.

Publicidade

Dessa forma, criadores nesses países que já possuem conteúdos em vídeo dos seus podcasts podem publicá-los no Spotify usando a nova ferramenta de migração em massa da Anchor (plataforma de publicação e monetização do Spotify), a qual substitui os episódios em áudio pelos em vídeo.

Pro seu público, o que torna os podcasts em vídeo tão legais é a flexibilidade de poder curtir em áudio ou vídeo. E no Spotify as pessoas podem fazer os dois, do jeito delas. Assim, seu programa acompanha o público onde quer que ele esteja. Isso quer dizer que agora todo mundo pode curtir os episódios favoritos em qualquer momento e lugar: no ônibus, na cozinha, fazendo uma caminhada ou no tempo livre. E os vídeos estão disponíveis em vários players, como os apps para celular e para computador, web player, alto‑falante e na maioria das smart TVs e dos consoles de videogame.

Segundo o Spotify, a nova funcionalidade também possibilitará a criação de caixas de perguntas e enquetes para aumentar a interação com ouvintes. Assim, a plataforma visa concorrer mais diretamente com o YouTube — que possui recursos como o Super Chat no chat ao vivo.

Diversos podcasts brasileiros, como Podpah, Ticaracaticast, Flow e Vacacast disponibilizarão episódios em vídeo na plataforma. Já o programa Bocas Ordinárias será o primeiro podcast original do Spotify com vídeo — o qual estreará no dia 19 de julho.

Publicidade

Aproveite e não esqueça de seguir o nosso podcast no Spotify! 😉

via TechCrunch