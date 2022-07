WhatsApp para Mac ganha versão beta nativa para Apple Silicon

Como previamente anunciado, o WhatsApp está desenvolvendo uma versão do seu app para macOS com suporte nativo para o Apple Silicon — o qual é baseado quase que por completo no vindouro app para iPad.

Agora, de acordo com informações do WABetaInfo, o mensageiro liberou a um número limitado de pessoas acesso à versão beta inicial do software — a qual possui um novo visual, como visto pelo nosso colaborador Vinícius Porto.

Tem um visual novo também. pic.twitter.com/RYcTbW8gZp — Vinícius Porto (@vinnitec) July 12, 2022

Como é possível conferir acima, o aplicativo otimizado do WhatsApp para Apple Silicon é bem diferente da versão atual, a começar pela barra lateral (na esquerda), a qual permite alternar rapidamente entre diferentes seções — como chamadas, conversas e configurações. Há também dois atalhos para chats arquivados e mensagens favoritadas.

Como também destacado pelo WABetaInfo, o app nativo para Apple Silicon consome menos recursos da CPU e da GPU do que seu análogo para Macs Intel — naturalmente, uma das vantagens mais primordiais dessa otimização.

Activity Monitor: differences between WhatsApp Desktop (Electron app) and WhatsApp for macOS (Catalyst). https://t.co/py29ya1fhN pic.twitter.com/EmkjP2pW01 — WABetaInfo (@WABetaInfo) July 11, 2022

É importante notar, porém, que na versão beta alguns recursos podem (naturalmente) não funcionar corretamente, como sincronizar o histórico de conversas, visualizar status, realizar chamadas em grupo, compartilhar a localização, entre outros.

Caso você decida participar do programa beta (lembrando que o número de vagas é limitado), basta vincular sua conta do WhatsApp no Mac digitalizando o código QR na tela a partir o seu dispositivo iOS ou Android.

Ainda não há informações de quando a versão final do app otimizado será disponibilizada, mas, com os testes em andamento, é bem provável que isso ocorrerá em breve — quem sabe junto ao lançamento do WhatsApp para iPad, vamos torcer. 🙏🏼