Apple TV+: “Five Days at Memorial” ganha trailer oficial

A nova minissérie do Apple TV+ “Five Days at Memorial” (“Cinco Dias no Hospital Memorial”) acaba de ganhar um trailer oficial. Já tínhamos conferido um teaser da série, mas agora o trailer nos revela mais detalhes da produção e faz seu papel de nos deixar curiosos para saber o que acontecerá no desenrolar dos episódios.

Nesse drama baseado em uma história real, a atriz Vera Farmiga é a Dra. Anna Pou, uma médica que atuava no hospital Memorial Medical Center em Nova Orleans quando o terrível furacão Katrina atingiu a região, em 2005.

No meio da catástrofe, os funcionários e pacientes do hospital se depararam com condições precárias, sem luz ou qualquer ajuda durante cinco dias. O drama se desenvolve ao redor de 45 mortes encontradas no hospital após esse período e a maior suspeita é a Dra. Pou.

Official Trailer – Five Days at Memorial



45 mysterious deaths. What happened at Memorial Medical Center in the days after Hurricane Katrina? On August 12, uncover the story behind what happened in #FiveDaysAtMemorial on Apple TV+https://t.co/xiZm9CmLkZ pic.twitter.com/rtTYY6bif4 — Apple TV+ (@AppleTVPlus) July 13, 2022 Trailer Oficial – Cinco Dias no Hospital Memorial

45 mortes misteriosas. O que aconteceu no Memorial Medical Center nos dias após o furacão Katrina? Em 12 de agosto, descubra a história por trás do que aconteceu em #FiveDaysAtMemorial no Apple TV+

Baseada em uma história real e adaptada do livro de Sheri Fink, a minissérie é escrita e produzida por Carlton Cuse (“Lost”) e John Ridley (“A Outra História do Universo DC”), os quais também a dirigirão junto a Wendey Stanzler (“Clarice”). No elenco estarão Vera Farmiga (“Amor Sem Escalas”), Robert Pine (“CHiPs”), Cherry Jones (“Transparent”), Julie Ann Emery (“Better Call Saul”), Cornelius Smith Jr. (“Scandal”), Adepero Oduye (“Falcão e o Soldado Invernal”), Molly Hager (“Happyish”), Michael Gaston (“Blindspot”) e W. Earl Brown (“Deadwood”).

“Five Days at Memorial” terá oito episódios no total e chegará ao Apple TV+ no dia 12 de agosto.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

