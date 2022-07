Como alterar a cor de um calendário [iPhone, iPad e Mac]

Se você usa o app nativo Calendário (Calendar) para tal atividade no seu iPhone/iPad e no Mac, sabe o quão simples e prático ele é na criação e no gerenciamento dos seus eventos.

Publicidade

Na dica de hoje voltada a esse app, mostraremos que, com alguns toques/cliques, você consegue alterar a cor dos calendários criados usando a sua conta do iCloud. Assim, é possível distinguir ainda mais os seus compromissos pela cor (se é algo pessoal ou de trabalho, por exemplo).

Vale lembrar que em algumas contas de calendário, como as do Google, as cores são definidas pelo servidor e você não tem como alterá-las.

Como alterar a cor de um calendário no iPhone/iPad

Abra o app Calendário e selecione “Calendários”, na parte inferior da tela. Em seguida, toque no “i” ao lado do calendário que quiser alterar a cor. Depois, toque no campo onde a cor atual está selecionada e escolha aquela que quiser.

Publicidade

Por padrão, a Maçã oferece as seguintes cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, roxo ou marrom. Em “Personalizar…”, você pode escolher uma cor personalizada dentro do espectro disponível. Quando estiver satisfeito, toque em “Voltar” e em “OK”.

Como alterar a cor de um calendário no Mac

Abra o app Calendário e certifique-se de que a lista de calendários esteja aparecendo na aba lateral. Caso não esteja, vá até Visualizar » Mostrar Lista de Calendários na barra de menus.

Clique com o botão direito do mouse em cima do nome do calendário e escolha uma das cores pré-definidas ou vá em “Cor Personalizada…” para escolher a que quiser na janela de espectro de cores que será aberta.

Bem fácil, não acham?! 🗓

via AppleInsider