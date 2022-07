Como apagar um aplicativo pela App Store [iPhone e iPad]

Se você já precisou apagar algum aplicativo do seu iPhone/iPad, já deve saber que a maneira mais fácil de fazer isso é mantendo o dedo em cima de um ícone até que ele comece a “tremer” e tocar no “X”.

Publicidade

Porém, há um outro jeito igualmente fácil de fazer isso dentro da App Store. Isso acaba sendo especialmente útil para quem acumula muitos aplicativos e acaba perdendo a noção de quais alguns deles ainda estão instalados no seu dispositivo — e são “denunciados” quando você vê, por exemplo, uma atualização dele disponível.

A seguir, veja como fazer isso!

Abra a App Store e toque na sua foto (no canto superior direito). Por lá, você visualizará as atualizações pendentes e as que estão disponíveis para serem instaladas.

Publicidade

Quando encontrar um aplicativo nessa lista que não queira mais deixar instalado no seu aparelho, deslize o dedo da direita para a esquerda e toque em “Apagar”. Por fim, confirme mais uma vez em “Apagar”.

Simples, assim! Você já conhecia essa dica? 😄