Minecraft para iOS ganha suporte a teclado e mouse

Com a última atualização, para a versão 1.19.10, Minecraft passou a suportar controles por teclado e mouse Bluetooth no iOS e no iPadOS. Essa novidade era bastante esperada pelos fãs do jogo, já que melhora muito a experiência em relação a jogar tocando na tela, e finalmente chegou com esse update.

Publicidade

Como mostrou o TouchArcade com a imagem abaixo, as configurações do Minecraft já identificam o teclado e o mouse conectados. Também é possível definir funções para as teclas e demais ajustes.

A atualização, dessa forma, também permite que seja utilizado o Magic Keyboard do iPad para jogar, como fizeram alguns usuários da comunidade do Reddit sobre jogos no iOS. Eles reclamaram, porém, da falta da tecla esc nesse teclado, o que é contornável, embora incômodo. De todo modo, o update consolida a ideia que vem sendo expandida pela Apple de aproximar os iPads do Macs.

Além dessa adição, a versão 1.19.10 traz outras melhorias, como o fato de, a partir de agora, as músicas já serem incluídas nos arquivos do jogo no iOS e no iPadOS, sem a necessidade de baixá-las separadamente. São mencionadas, ainda, correções gerais e modificações em aspectos específicos do game.

Partiu minerar no iPhone agora com mouse e teclado? ⛏