Monitor Mini-LED de 27″ da Apple ficará para 2023

Após o recente lançamento do Studio Display, no início do ano, ficaram cada vez mais fortes os rumores de que a Apple lançará um outro novo monitor — desta vez com tecnologia Mini-LED, o qual teria 27 polegadas e contaria com a tecnologia ProMotion (taxa de atualização/frequência de até 120Hz).

Publicidade

De acordo com o que disse o analista Ross Young no podcast The MacRumors Show, o monitor tinha data de lançamento prevista para junho deste ano, mas acabou sendo adiado para outubro e, agora (mais uma vez), para o ano que vem.

Segundo o analista, ele deverá ser lançado no primeiro semestre de 2023 e, embora haja especulações nesse sentido, não será um substituto do Pro Display XDR, o qual conta tem 32″, resolução 6K e é vendido nos Estados Unidos por US$5 mil (no Brasil, por R$43.295).

Dessa forma, o novo monitor se assemelharia mais ao próprio Studio Display, que também tem uma tela de 27″ e é vendido pela Maçã a um preço consideravelmente menor: US$1.600 (R$16.000 por aqui).

Publicidade

Porém, a adição da tecnologia Mini-LED, bem como a taxa de atualização variável, seriam os grandes diferenciais do novo produto — que, obviamente, deverá se posicionar entre os dois modelos existentes atualmente.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors