Novos emojis incluirão high five, rosto trêmulo, ícone wireless e mais

A variedade de emojis que existe é surreal — o que é ótimo, pois há opções para praticamente qualquer situação. Fato é que essa lista segue em plena expansão, e recentemente o Emojipedia divulgou uma prévia dos designs que deverão estrear com o Emoji 15.0, cuja adoção ocorrerá entre outubro de 2022 e de 2023.

Entre as 31 opções de novos emojis propostos pelo Unicode Consortium (às vésperas do Dia Mundial do Emoji) estão: um rosto trêmulo com expressão assustada (como se você estivesse atordoado), mais tons (rosa, azul claro e cinza) do design padrão de coração, high fives (também conhecido como “bate aqui”), mais objetos, mais seres terrestres e aquáticos, além do símbolo do Wi-Fi e do Khanda (sikhismo), entre outros.

É importante destacar que as prévias mostradas acima foram criadas pelo Emojipedia com base nas recomendações do Unicode para ilustrar o que veremos daqui a algum tempo em diversos hardwares e plataformas online — nos quais os designs das novas opções podem variar. Além disso, como essa é apenas uma lista de rascunho, cada emoji está sujeito a alterações antes da aprovação final, em setembro deste ano.

Vale notar que este foi o menor número de novos emojis que o Unicode já recomendou — em 2021 foram 112 opções e, em 2020, um total de 334.

O que acharam das novas opções?

via The Verge