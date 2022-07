Veja como é o MacBook Air (M2) por dentro

A Apple abriu a pré-venda do novo MacBook Air com chip M2 na última sexta-feira (8 de julho) e, enquanto os felizes compradores esperam seus computadores serem entregues, o 9to5Mac já conseguiu imagens das partes internas do novo Mac.

Publicidade

Nas duas abaixo, é possível observar a dobradiça com os alto-falantes, portas para fones de ouvido e USB-C. Enquanto as entradas permanecem as mesmas, a posição dos alto-falantes na dobradiça se diferencia dos MacBooks Pro, onde ficam ao lado do teclado. Por esse fato, a qualidade do som será provavelmente afetada.

As próximas imagens nos mostram a bateria e o trackpad com Force Touch. Ambos parecem se manter como no padrão: a bateria aparentemente é dividida em três partes e não há novidades no trackpad. Ainda é possível ver o sistema de refrigeração do MacBook Air, que parece ser composto de um grande dissipador de calor coberto com fita de grafite para produzir condutividade térmica.

O site também apontou que, nas imagens, é possível ver o tom da nova cor meia-noite. Ela parece mais azul nessas fotos do que nas imagens de divulgação da Apple. Ainda assim, pode ser apenas questão de iluminação.

Para saber mais tanto sobre as cores quanto sobre os componentes internos de maneira detalhada, precisaremos esperar alguns dias. Provavelmente após a sexta-feira (15/7), quando de fato o MacBook Air estará disponível nas lojas, veremos mais novidades — não é mesmo, iFixit? 😛

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.