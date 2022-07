Alfred 5 chega com novo editor de Workflows e várias melhorias

O Alfred já é um velho conhecido aqui no MacMagazine — sim, esse é o nome de um dos softwares mais versáteis para macOS, o qual chegou esta semana à sua quinta versão.

Publicidade

Para quem ainda não o conhece, o Alfred é um iniciador multitarefa que apenas parece, à primeira vista, um clone do Spotlight — mas se engana quem pensa assim. Além de abrir apps e fazer pesquisas avançadas, o utilitário pode criar uma série de fluxos de trabalho (Workflows) para transformar diversas ações em atalhos simples, entre outras coisas.

A grande novidade do Alfred 5 está na ponta dos fluxos de trabalho — cujas automações são muito mais poderosas do que os atalhos do macOS, vale notar. Mais precisamente, o editor de Workflows foi completamente redesenhado, contando agora com uma barra lateral à direita da tela com uma lista de ações, as quais podem ser adicionadas mais facilmente — basta clicar e arrastar.

Por falar em atalhos, o Alfred 5 também poderá executá-los como parte de um fluxo de trabalho — unindo o melhor dos dois mundos. Isso, porém, requer o macOS Monterey 12 ou superior.

Publicidade

Além disso, os fluxos de trabalho agora podem ser criados usando atalhos de teclado, incluindo pesquisar e inserir ações de fluxo de trabalho na tela. Usuários também terão mais facilidade em criar novos Workflows com as Prefabs, as quais possibilitam salvar ações pré-configuradas ou grupos de ações para reutilizá-las em outros fluxos.

Outra boa novidade do Alfred 5 são as chamadas Tarefas de Automação (Automation Tasks), as quais permitem realizar uma ação predefinida, como recuperar uma URL em um navegador, ativar o modo escuro do macOS, mover uma janela ou até mesmo saber se um aplicativo está aberto.

Essa lista de tarefas será atualizada ao longo do tempo, mas já possui várias opções e torna a criação de uma automação tão fácil quanto no próprio app Atalhos (Shortcuts) para usuários menos avançados — além de oferecer ajustes mais complexos para quem prefere uma configuração mais granular.

Por fim, o Alfred 5 traz boas melhorias em acessibilidade, como suporte aprimorado para o VoiceOver, e também na pesquisa universal, facilitando o acesso direto a uma palavra-chave ou snippet de preferência e até mesmo à criação de um novo fluxo de trabalho diretamente da barra principal.

É possível baixar o Alfred 5 nesse link; a versão completa (Powerpack), com recursos avançados e mais integração com o macOS, pode ser adquirida nessa página por £34 (licença única sem atualização vitalícia) ou £59 (licença única com atualização vitalícia). Usuários que já assinaram o Alfred podem atualizar suas licenças para obter a nova versão aqui.